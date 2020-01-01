Роман Сасанчин поделился эмоциями от щедрого подарка .

Победитель "Голоса"-10 побывал в квартире, подаренной на шоу - видео instagram.com/sasanchyn_official

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Победитель 10 сезона вокального талант-шоу "Голос країни" Роман Сасанчин посетил свою новую квартиру в Киеве, которую получил в качестве приза на проекте.

Представитель застройщика, партнера шоу "Голос", вручил 18-летнему Роману ключи и провел его по новой двухкомнатной квартире в столице.

Видео с нарезкой из шоу, а также с визитом Сасанчина в его новый дом появилось на Youtube строительной компании "Ново-будова".

В кадре победитель "Голоса" эмоционально прокомментировал подарок, отметив, что осуществилась его самая заветная мечта.

Я не могу вам передать свои эмоции. Осуществилась мечта всей моей жизни. Я так мечтал о квартире в столице, - эмоционально рассказал Роман.

Также артист, который 5 лет назад уже становился победителем детского "Голоса", поделился воспоминаниями, что до последнего сомневался, стоит ли идти на кастинги проекта, однако родители уговорили его попробовать свои силы снова.

Мама еженедельно звонила, говорила, а может пойди, попробуй еще раз свои силы. Я долгое время отказывался. Ведь у меня ВНО, обучение. Я знал сколько времени отбирают даже те же кастинги. Я уже не говорю, о дальнейшем участии. Но однажды подумал и решил, будь что будет. Пройду ли пройду, а о себе в шоу-таки напомню. А тут такое ... Я даже не мог представить, и что там мечтать не мог, что выиграю, - отметил Роман.

Кроме того, парень рассказал трогательную историю о том, как за него переживала мама до и во время "слепых прослушиваний". У женщины даже возникли проблемы со здоровьем, из-за чего она не смогла поддерживать сына в студии, а продолжила болеть за него, глядя шоу по ТВ:

Во время кастингов вы шли под конец, когда у тренеров оставалось по несколько свободных мест. Помню, уже подходила моя очередь. Я очень волновался, вернулся к маме, а она рыдала. Я успокаивал, спрашиваю почему плачете. Она мне говорит, пусть уже не развернутся к тебе, пусть только дадут выступить. А когда после моего исполнения, тренеры повернулись, мама чуть не сошла с ума от счастья. Разумеется, она такой человек, что все себе очень близко принимает к сердцу. Поэтому когда меня взяли в шоу, у нее возникли проблемы со здоровьем. Мама даже лежала в больнице. Поэтому я попросил, чтобы в дальнейшем они с папой на меня смотрели с экрана телевизора, - поделился Сасанчин.

Напомним, что Роман Сасанчин родился 1 апреля 2002 года в с. Садки Тернопольской области. В 2013 году Сасанчин принял участие в слепых прослушиваниях 1 сезона шоу “Голос. Діти“, но не прошел в следующий тур. Несмотря на это, он стал популярным, кроме того Министр культуры Украины пригласил его учиться во Львовскую специализированную музыкальную школу-интернат им. Соломии Крушельницкой на класс вокала.

В 2015 году Роман вернулся на “Голос. Діти-2“ и на этот раз попал в команду Тины Кароль и феерично победил в проекте. После триумфа на шоу он выпустил клип “Мамина зірка“.

Посмотреть на реакцию Романа, получившего ключи от собственной квартиры, можно тут:

Ранее мы писали, что фаворитка “Голоса“-10 эмоционально отреагировала на победу Сасанчина.

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