"Прислушалась к интуиции и обожглась": Мишель Андраде – о карьере и личной жизни

Украинская певица латиноамериканского происхождения стала участницей шоу Нового канала и рассказала, как шестое чувство повлияло на разные сферы ее жизни.

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Мишель Андраде уверена, что логика и интуиция всегда должны быть на равных, и нельзя руководствоваться чем-то одним.

– Было такое, когда я прислушивалась к своим эмоциям, интуиции, и мне было в те моменты хорошо, – говорит Мишель. – Но потом понимала, что обожглась. Хоть это были внутренние, осознанные чувства. Но и руководствуясь логикой тоже ошибалась! Такое происходило и в карьере, и с друзьями, и даже в личной жизни. Я прислушиваюсь к своей интуиции, но ее все равно нужно уметь совмещать с логикой. Надо научиться чувствовать себя.

Мишель Андраде – о карьере и личной жизни пресс-служба

– В таких ситуациях я прислушиваюсь к шестому чувству, потому что поняла: первое впечатление, первая эмоция – самые правдивые.

По словам артистки, она доверяет шестому чувству, особенно, когда начинает какое-то дело или знакомится с новыми людьми.

На шоу «СуперИнтуиция» (Новый канал) Мишель следовала своим жизненным правилам, играя против коллеги, певца Артема Пивоварова. Интересно, что в прошлом сезоне Артем и Мишель встретились на съемочной площадке в качестве незнакомцев со скрытыми талантами. А уже в этом году стали игроками!

«СуперИнтуиция» – каждую среду в 19:00 на Новом канале.

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