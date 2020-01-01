Александр Педан набил рисунок своей дочери на теле
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Разрисовывать свое тело Александр Педан начал уже в зрелом возрасте. Поэтому каждая его татуировка – очень взвешенное решение. А некоторые из них даже символичны. К примеру, одним из первых ведущий реалити «Эксы» набил на теле рисунок своей дочери.
– Когда Лере было три года, она нарисовала что-то. Мы до сих пор не понимаем, это были коровы или свинки, – с улыбкой рассказал он в прямом эфире в Instagram певице Оле Поляковой.
Кроме детского рисунка дочери, на теле у Александра Педана есть также отпечаток руки сына.
– Это очень трогательная история, – поделился ведущий реалити «Эксы», которое показывает Новый канал. – Буквально через две минуты после рождения сына ко мне в больнице подошла медсестра и сказала раздеваться. Поскольку жена была после кесарева сечения, ребенка положили мне на грудь. Объяснили, что таким образом дети перенимают микрофлору родителей. Сын в свои первые минуты, лежа на мне, начал искать грудь. Объяснял, что с этим ему к маме, а я папа (смеется). Но он все равно продолжал. В тот момент решил на том месте, где он наставил мне «засосов», сделать себе тату.
Рука, которую набил себе Александр Педан, является точным изображением ручки его сына, когда тому был всего месяц. И вместе с рисунком дочери Леры, который он воспроизвел на своем теле несколькими годами раньше, напоминает о самом ценном, что есть в жизни ведущего Нового канала.
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