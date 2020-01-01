Ведущий Нового канала рассказал о татуировках, которые для него очень символичны.

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Разрисовывать свое тело Александр Педан начал уже в зрелом возрасте. Поэтому каждая его татуировка – очень взвешенное решение. А некоторые из них даже символичны. К примеру, одним из первых ведущий реалити «Эксы» набил на теле рисунок своей дочери.



Александр Педан набил рисунок своей дочери на теле пресс-служба

– Когда Лере было три года, она нарисовала что-то. Мы до сих пор не понимаем, это были коровы или свинки, – с улыбкой рассказал он в прямом эфире в Instagram певице Оле Поляковой.

Александр Педан набил рисунок своей дочери на теле пресс-служба

– Это очень трогательная история, – поделился ведущий реалити «Эксы», которое показывает Новый канал. – Буквально через две минуты после рождения сына ко мне в больнице подошла медсестра и сказала раздеваться. Поскольку жена была после кесарева сечения, ребенка положили мне на грудь. Объяснили, что таким образом дети перенимают микрофлору родителей. Сын в свои первые минуты, лежа на мне, начал искать грудь. Объяснял, что с этим ему к маме, а я папа (смеется). Но он все равно продолжал. В тот момент решил на том месте, где он наставил мне «засосов», сделать себе тату.

Кроме детского рисунка дочери, на теле у Александра Педана есть также отпечаток руки сына.

Рука, которую набил себе Александр Педан, является точным изображением ручки его сына, когда тому был всего месяц. И вместе с рисунком дочери Леры, который он воспроизвел на своем теле несколькими годами раньше, напоминает о самом ценном, что есть в жизни ведущего Нового канала.

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