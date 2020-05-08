Певица снялась в пышном кринолине, с пышными кудрями .

"Это не фотошоп": Jerry Heil показала фото в образе придворной дамы instagram.com/thejerryheil

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Популярная певица Яна Шамаева (Jerry Heil) регулярно радует своих подписчиков в соцсетях ярким и порой весьма неожиданным контентом. Так, на этот раз эпатажная артистка опубликовала в Инстаграм свое фото в образе придворной дамы эпохи Барокко.

Яна позирует в голубом кринолине, украшенном бантами и кружевами, а дополняют образ прическа с крупными локонами, имитирующая парик, и выразительный макияж с акцентом на глаза. На заднем плане - имитация пейзажа “старой“ Франции. В описании Jerry заверила подписчиков, что кадр не обработан в фоторедакторе, а также уточнила, кто из фолловеров считает, что родился не в ту эпоху.

Это не фш! иначе почему я все еще плоская? 😜.

У вас нет ощущения, что вы рождении не в то время?

У меня нет, если что🤪 Поэтому это не романтический пост на тему «я бы сейчас разгуливала по старым улицам Парижа, делала реверансы и пудрила бы парики». Когда они ходили во всем этом в туалет, сомневаюсь, что первое, что им приходило в голову в тот момент, было что-то типа: «Как романтично! мы живем в золотой век ». Скорее всего, это было что-то типа: «Блин, я же только утром постирала подол»

Ностальгия, кстати, говорят, - отрицание тяжелой реальности. Есть чудесный легкий фильм об этом. ПАРИЖ полуночи. Советую посмотреть!

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Но все же. У кого есть ощущение, что ты имела б / должен быть рожденным парочкой десятков лет или веков назад? И с чем это связано, расскажите😍🙏🏾, - написала Яна.

"Это не фотошоп": Jerry Heil показала фото в образе придворной дамы instagram.com/thejerryheil

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