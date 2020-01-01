Людмила Барбир похвасталась идеальным прессом: Как ведущая держит себя в форме

Участница "Танцев со звездами" рассказала о своем режиме питания.

Известная украинская ведущая, звезда утреннего шоу “Сніданок з 1+1“, участница “Танцев со звездами 2019“ Людмила Барбир рассказала поклонникам, благодаря чему у нее такая шикарная фигура.

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На своей странице в Инстаграм 37-летняя знаменитость опубликовала фото, где она продемонстрировала идеальный пресс. А в описании к кадру Людмила призналась, как держит себя в форме. Телезвезда заверила подписчиц, что правильное питание и регулярные физические нагрузки “творят чудеса“. Однако, при этом нужно иметь серьезную мотивацию.

“До сезону топів і коротких сукенок залишається не так багато часу,🤯 а щоб повернути собі спортивну форму після зимових свят і карантину, треба добряче попрацювати.🙈😤 Правильне, збалансоване харчування і регулярні фізичні навантаження творять чудеса. Але без серйозної мотивації, самодисципліни і сформування звички - нічого не вийде. Знаю з власного досвіду. Неодноразово перевіряла.🙈“, - написала Барбир.

В публикации ведущая рассказала о своем режиме питания. Звезда призналась, что не ест сахар и мучное. При этом она придерживается 5-разового питания. Промежуток между приемами пищи - 3 часа.

“Не вживаю цукру. Він й так є в достатній кількості в багатьох продуктах. Але шкіра таку “жертву“ одразу оцінить і віддячить відсутністю висипів і ранкових набряків обличчя. 🤗

Виключила з раціону вироби з борошна - маю непереносимість глютену.😔(хоча іноді собі трішки дозволяю)🤫⠀

Дотримуюсь п'ятиразового харчування. Такий режим підібрала для мене дієтолог Н. Самойленко під час моєї підготовки до Танців з зірками. І розписала програму харчування, зважаючи на мої результати аналізів.⠀

Інтервал між прийомами їжі - 3 години“.

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Кроме того Людмила детально расписала, что ест на завтрак, обед и ужин. А также рассказала, сколько употребляет воды.

“Починаю ранок зі склянки теплої води 300-500мл і вітаміну D.🌞⠀

Через 40 хв - 1-ий сніданок.

Чергую фрукти/ягоди або кашу з овочами.

За 3 години - 2-ий сніданок.

І тут у мене теж три варіанти чергую за бажанням: або ж фрукти/ягоди, або овочі з кашею, або буряк/гарбуз.

На обід - включаю м’ясо, а також салат та суп.

Полуденок - горіхи або твердий сир. Обираю щось одне і порція - 30-40 г.

Вечеря не пізніше 20.00 - риба з овочами, або яйця з овочами.

І не менш, ніж за 3 години до сну.

Доречі, фрукти, буряк та моркву я їм тільки у першій половині дня. А ще у проміжках п’ю багато води - до 2,5 л в день. Кількість води залежить від від фізичної активності“, - поделилась Барбир.

Как питается Людмила Барбир Скриншот



Напомним, ранее Людмила Барбир показала редкое фото с мамой.

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