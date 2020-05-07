Жена Монатика очаровала Сеть новыми кадрами артиста с сыновьями

Ирина Монатик поделилась семейными фото и видео.

Супруга, популярного музыканта Дмитрия Монатика (MONATIK), Ирина Монатик поделилась новыми семейными кадрами. Она призналась, что музыкант вместе с сыновьями ненадолго нарушил карантин.

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Так, на своей странице в Инстаграм Ирина написала, что муж заскучал за работой и поэтому решил вместе с Платоном и Даниилом отправится в офис. На фото можно увидеть, как певец с детьми позирует на диване на фоне стеллажа с наградами и подарками. А на коротком видео в той же обстановке MONATIK играет на гитаре.

“Наш папа очень скучает за бешеным ритмом и любимой работой ❤️❤️приехали впечатлиться💞💝“, - подписала жена музыканта.

Ранее сообщалось, что MONATIK написал стих о коронавирусе в свой день рождения.

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