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Жена Монатика очаровала Сеть новыми кадрами артиста с сыновьями

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Ирина Монатик поделилась семейными фото и видео.
Жена Монатика очаровала Сеть новыми кадрами артиста с сыновьями
Жена Монатика очаровала Сеть новыми кадрами артиста с сыновьями
instagram.com/irinamonatik

Супруга, популярного музыканта Дмитрия Монатика (MONATIK), Ирина Монатик поделилась новыми семейными кадрами. Она призналась, что музыкант вместе с сыновьями ненадолго нарушил карантин.

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Так, на своей странице в Инстаграм Ирина написала, что муж заскучал за работой и поэтому решил вместе с Платоном и Даниилом отправится в офис. На фото можно увидеть, как певец с детьми позирует на диване на фоне стеллажа с наградами и подарками. А на коротком видео в той же обстановке MONATIK играет на гитаре.

“Наш папа очень скучает за бешеным ритмом и любимой работой ❤️❤️приехали впечатлиться💞💝“, - подписала жена музыканта.

Ранее сообщалось, что MONATIK написал стих о коронавирусе в свой день рождения.

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Теги: MONATIK
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Источник: Ivona bigmir)net

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