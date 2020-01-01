"В положении?": Экс-супруга Остапчука откровенно позировала фотографу беременных
Читай также: Ноги от ушей: Экс-супруга Остапчука засветила фигуру в откровенном наряде
Экс-супруга телеведущего Владимира Остапчука переводчица Елена Войченко покорила Сеть новой пикантной фотосессией. В Инстаграм знаменитость выставила кадры с профессиональной съемки, в которой предстала в дерзком и одновременно нежном образе.
Елена принимает соблазнительные позы, сидя в кресле, она одета в черное шелковое платье-ночнушку. К слову, съемки проводила фотограф, которая специализируется на снимках беременных. Однако в описании к фото, которые появились и на страничке агенства, мастер уточнила, что приглашает на фотосет всех без исключения девушек:
Мы проводим не только красивые беременные съёмки, но и женские фотосессии тоже. Желаемый стиль съёмки конечно же обсуждаем с Вами. Кто-то хочет чувственную будуарную тематику, кому-то по душе более скромные кадры в платьях и портретные снимки, - написали в публикации.
Потому не будем спешить с выводами - не находится ли Елена снова “в интересном положении“, а вот то, что на фото она великолепна - это факт.
Читай также: “Такой вам лучше“: Экс-жена Остапчука поразила Сеть откровенным образом
Подписчики отметили в комментариях, что Елена очень красива, а снимки получились необычайно нежными:
- Очень красивая фотография😍😍😍. Прелесть❤️
- Очень - очень красиво и нежно😍😍
- Очень качественное и нежное фото👏
- Сколько нежности в одном фото👍, - написали в Сети.
Напомним, что Елена Войченко не живет с Владимиром Остапчуком с конца лета 2019, а недавно пара официально развелась. У них двое общих детей - 7-летняя Эмилия и 2-летний Эван.
Ранее мы писали, что Елена Войченко засветила идеальные формы в бассейне.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил