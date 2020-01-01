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"В положении?": Экс-супруга Остапчука откровенно позировала фотографу беременных

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Елена Войченко показала горячие снимки и поразила Сеть.

"В положении?": Экс-супруга Остапчука откровенно позировала фотографу беременных
instagram.com/olenavoychenko

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Экс-супруга телеведущего Владимира Остапчука переводчица Елена Войченко покорила Сеть новой пикантной фотосессией. В Инстаграм знаменитость выставила кадры с профессиональной съемки, в которой предстала в дерзком и одновременно нежном образе.

Елена принимает соблазнительные позы, сидя в кресле, она одета в черное шелковое платье-ночнушку. К слову, съемки проводила фотограф, которая специализируется на снимках беременных. Однако в описании к фото, которые появились и на страничке агенства, мастер уточнила, что приглашает на фотосет всех без исключения девушек:

Мы проводим не только красивые беременные съёмки, но и женские фотосессии тоже. Желаемый стиль съёмки конечно же обсуждаем с Вами. Кто-то хочет чувственную будуарную тематику, кому-то по душе более скромные кадры в платьях и портретные снимки, - написали  в публикации.

instagram.com/olenavoychenko

pregnancy_kiev

pregnancy_kiev

Потому не будем спешить с выводами - не находится ли Елена снова “в интересном положении“, а вот то, что на фото она великолепна - это факт.

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Подписчики отметили в комментариях, что Елена очень красива, а снимки получились необычайно нежными:

  • Очень красивая фотография😍😍😍. Прелесть❤️
  • Очень - очень красиво и нежно😍😍
  • Очень качественное и нежное фото👏
  • Сколько нежности в одном фото👍, - написали в Сети.

Напомним, что Елена Войченко не живет с Владимиром Остапчуком с конца лета 2019, а недавно пара официально развелась. У них двое общих детей - 7-летняя Эмилия и 2-летний Эван.

Ранее мы писали, что Елена Войченко засветила идеальные формы в бассейне. 

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Теги: Елена Войченко, Владимир Остапчук, беременность, фотосессия
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Источник: IVONА bigmir)net

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