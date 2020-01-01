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Пикантное фото: Алена Шоптенко похвасталась стройными ногами

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Пикантное фото: Алена Шоптенко похвасталась стройными ногами
Пикантное фото: Алена Шоптенко похвасталась стройными ногами
instagram.com/alena_shoptenko

Известная украинская танцовщица, победительница “Танцев со звездами 2006“ в паре с Владимиром Зеленским, Алена Шоптенко, поделилась поклонниками пикантным кадром из домашней фотосессии.

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На своей странице в Инстаграм 32-летняя артистка опубликовала фото, где она засветила стройные ножки в черном боди с длинными рукавами и в босоножках на шпильке. В качестве юбки Алена использовала полупрозрачный платок. 

В описании к откровенному снимку Шоптенко анонсировала новый онлайн-урок танцев. На этот раз хореограф хочет научит своих подписчиков исполнять фокстрот.

“Завтра я бы хотела потанцевать фокстрот! Самый элегантный и одновременно игривый танец европейской программы. Очень люблю его за легкий джазовый нрав 😁 Конечно я буду стилизовать его в домашних условиях 😅Так что, дадим завтра джазу? 😉“, - написала Алена.

Алена Шоптенко похвасталась стройными ногами
Алена Шоптенко похвасталась стройными ногами
Скриншот

Напомним, ранее Алена Шоптенко впервые прокомментировала разрыв с Дмитрием Дикусаром.

 

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Теги: Алена Шоптенко
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Источник: Ivona bigmir)net

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