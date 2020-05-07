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Звезды "Женского квартала" устроили "драку" в Сети - видео

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Актрисы приняли участие в челендже #BoosBitchFightChallenge.
Звезды "Женского квартала" устроили "драку" в Сети - видео
Звезды "Женского квартала" устроили "драку" в Сети - видео
Скриншот

Актрисы  “Женский квартал“ решили поучаствовать в захватывающем челлендже #BoosBitchFightChallenge. Ранее в новом флешмобе “подрались“ Холли Берри, Марго Робби, Камерон Диаз, Скарлетт Йоханссон, Зои Салдана, Дрю Берримор и другие популярные артистки.

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А сегодня, 7 мая, звезды украинского юмористического проекта решили принять эстафету от голливудских актрис. Видео “драки“ опубликовала новоиспеченная мама Вера Кекелия на своей странице в Инстаграм.

Ролик начался с того, что Вера укладывала спать сына Ивана, но в этот момент кто-то издал громкий звук. Что и стало причиной драки. В качестве музыкального сопровождения артистки “Женского квартала“ выбрали хит “My Heart Went Oops” рэпера Tiagz.

Напомним, ранее звезда “Женского Квартала“ Вера Кекелия призналась, почему назвала сына Иваном.

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Теги: Женский квартал
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  07.05.2020, 17:53
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Журналюги пиз..оватые, вам мало впечатлений? Может, съездить вам в Донбасс? Посидеть пару дней под кацапскими обстрелами?
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