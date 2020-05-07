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"Это архив?": Фаворитка "Голоса"-10 удивила кардинально другой прической

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Индира Едильбаева показала нежный образ с удлиненным каре .

"Это архив?": Фаворитка "Голоса"-10 удивила поклонников кардинально другой прической
instagram.com/indi_edilbayeva

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Суперфиналистка талант-шоу “Голос страны“-10 Индира Едильбаева, которой в Сети прочили победу в проекте, удивила поклонников неожиданным образом с новой прической. Девушка выставила в Инстаграм видео, на котором появилась вместо длинных роскошных волос - со стрижкой “каре“. К тому же, ее иссиня-черные волосы кажутся гораздо светлее. 

В кадре Индира исполняет песню в спортивном реглане и с легким макияжем. К публикации девушка оставила эмоциональную подпись о мотивации:

Живите здесь и сейчас, наслаждайтесь настоящим, не забивайте свои мысли тем, что было вчера или будет завтра!
Мы так много часов тратим на размышления и догадки, а ведь в жизни все намного проще. Главное, не упустить это самое время, предназначенное для радости! 🕯, - написала Индира.

В комментариях подписчики удивились резкой смене имиджа - и забросали Индиру вопросами, некоторые отметили, что артистка “зря постриглась“. Однако, отвечая на комменты, Едальбаева уточнила, что запись из архива.

Ранее мы писали, что Индира Едильбаева выставила фото в эффектном наряде.

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Теги: смена имиджа звезд, каре, Индира, Голос страны
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Источник: IVONА bigmir)net

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