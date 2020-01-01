Артистка показала яркий кадр с концерта, на котором появилась в полупрозрачной юбке и пиджаке .

"Эффектная красотка": Могилевская показала пикантный наряд из нового шоу instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Певица Наталья Могилевская поразила поклонников эффектным сценическим нарядом. В Инстаграм артистка добавила кадр из новой шоу-программы, сделанной из недавних концертов певицы.

На фото Могилевская предстала в кружевной прозрачной юбке с макси-разрезом посередине и пиджаке такой же фактуры. Эффектный образ Наталия дополнила прической с мягкими кудрями, крупным украшением на шею и туфлями на высокой танкетке.

В описании артистка пояснила, что они с командой нарочно смонтировали шоу в ускоренном темпе, чтобы порадовать поклонников в карантин.

Я очень счастлива порадовать вас новым шоу в это время, когда два месяца никто ничего не снимал. Мы именно поэтому закончили монтаж сейчас.

Это ещё один мой танцевальный концерт, в котором я танцую танго, румбу, пасодобль, как 10 лет назад. Танцую и пою одновременно. Это концерт, где я снова станцевала с Владом Ямой и спела любимые Песни, танцевала с балетом, как сумасшедшая, и думаю, что удивила неожиданным мегатрендовым 🔥 звучанием некоторых танцевальных треков :)))

Ждёте??? 💋, - написала артистка.

"Эффектная красотка": Могилевская показала пикантный наряд из нового шоу instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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В комментариях поклонники отметили, что Могилевская шикарно выглядит, а ее наряд - выше всяких похвал:

Наталья, Вы выглядите супер 👍мы ждём Ваше шоу🤗🤗🎉🎉🎉🎉Вы очень талантливый человек и сильная женщина 👍👍👍Выглядите превосходно 👍👍👍🤗🤗🤗

Наталья,ты молодец,так держать.ты красива,ты солнышко,ты королева, умничка👏👏👏❤️❤️❤️

Наталия ,Вы прекрасны 👏👏👏👏😘👍

Как всегда Великолепна !!!!💞💞💞💞

Очень💕💕💕

С нетерпением жду ваш концерт!) Уже очень соскучилась!❤️❤️❤️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Наталья Могилевская перепела свой хит "Відірватись від землі".

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