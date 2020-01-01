Певица поделилась милыми снимками с дочерью и сыном и рассказала, кому не следует заводить детей.

"У всех подруг же есть": Санта Димопулос объяснила, когда не стоит рожать детей instagram.com/santadimopulos

Украинская певица, экс-солистка группы “ВИА Гра“ и чемпионка мира по фитнесу Санта Димопулос очаровала Сеть семейными снимками. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала милые кадры с 11-летним сыном Даниэлем и 7-месячной дочерью Софией.

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В описании к свежим фотографиям 32-летняя артистка решила поделиться с подписчиками своими рассуждениями о том, кому не следует становиться родителями.

“Я давно заметила – люди, которые не умеют любить других людей/детей, животных, природу, которые не имеют желания и внутренней потребности помогать другим – не становятся хорошими родителями, потому что рожают детей из эгоистических целей“, - написала Санта.

Кроме того, Димопулос назвала несколько причин, по которым девушкам не нужно спешить заводить детей.

“Когда не стоит хотеть/рожать детей?

– мне пора (у всех подруг же есть уже);

– материнский капитал (за детей даёт выплаты государство/мужчина/родители);

– это удержит мужчину рядом (детей мы рожаем для себя и всегда рассчитываем на себя, девочки💁🏻‍♀️);

– реализация несбывшихся мечт в детях;

– чтобы кому-то что-то доказать (у меня вот как всё классно – семья, новый муж, дом и т.д);

– продолжить род.

Звучит весьма эгоистично и формально, не так ли?“.

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В конце поста звездная мама отметила, что дети - это дар. Они помогают своим родителям познать настоящее счастье.

“Дети – наши учителя. Они приходят в нашу жизнь учить нас, помочь нам осознать свои ошибки и искаженное мировосприятие. Через них мы познаём абсолютную настоящую любовь, сами становимся этой любовью и несём её в мир. Не воспитанием, а на своём примере мы показываем, что такое счастье, выбор, ответственность, осознанность. Дети – дар, к которому нужно быть готовыми. Когда дети появляются от радости, от желания передать или преумножить, тогда этот дар принесёт много счастья, познания и смысла. В противном случае, наоборот, много хлопот, раздражения, суеты и в будущем боли от непонимания и пропасти“, - поделилась своим мнением певица.

Санта Димопулос показала 7-месячнюю дочь Скриншот

Сын Санты Димпопулос Скриншот

Напомним, ранее Санта Димпопулос рассекретила разницу в возрасте с мужем.

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