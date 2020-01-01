Артистка пикантно анонсировала новый выпуск своей откровенной передачи.

"Была плохой девочкой": Полуголая Седокова показала, как ее связывает женщина instagram.com/annasedokova

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Эпатажная артистка Анна Седокова подразнила поклонников пикантным фото. В Инстаграм певица добавила снимок, на котором позирует в полупрозрачном комбинезоне с изображением банкнот и плетеной “сбруе“ на груди. На фото руки Анны сзади связывает эффектная брюнетка в колготах, откровенном черном монокини и “полицейской“ фуражке.

Таким горячим кадром Седокова анонсировала новый выпуск сыоей программы о сексе и отношениях “Квартира 69“.

Что?????? Я была плохой девочкой



И не выпустила сегодня #КВАРТИРУ69 , но я общаю исправится и сделать это завтра, в 17.00!



Так что, включайте свои колокольчики 🔔, - написала Седокова, предложив фолловерам угадать своего следующего гостя.

"Была плохой девочкой": Полуголая Седокова показала, как ее связывает девушка instagram.com/annasedokova

Фолловеры в комментариях написали свои предположения о гостях Анны и назвали ее снимок “очень горячим“.

Ранее мы писали, что Седокова показала лицо без макияжа.

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