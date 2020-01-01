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Мотоциклы, верховая езда и игры с сыном: чем занимается Олег Михайлюта на карантине

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Певец рассказал, как проводит время на самоизоляции.
Чем занимается Олег Михайлюта на карантине
Чем занимается Олег Михайлюта на карантине
пресс-служба

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В стране до сих пор продолжается карантин, и все массовые мероприятия отменены. Украинцы остаются дома и наслаждаются общением с семьей. Ведь, согласитесь, на это не всегда хватало времени. Интересно, как в самоизоляции проводят свой день звезды отечественного шоу-бизнеса? Эксклюзивно для Нового канала о своем дне на карантине рассказал композитор и вокалист ТНМК Олег Фагот Михайлюта.

 Сегодняшнее утро началось у Олега с зарядки.

– Немного поотжимался, – с улыбкой говорит певец. – Вообще, я люблю боевое искусство «Муай тай». К сожалению, занимаюсь им нерегулярно. Надеюсь, что после карантина вернусь к тренировкам.

Чем занимается Олег Михайлюта на карантине
Чем занимается Олег Михайлюта на карантине
пресс-служба

В течение дня певец старается как можно больше времени проводить с сыном.

– Мы много гуляем, катаемся на мотоцикле, – рассказывает Олег. – А еще играем в Brawl Stars. Сын меня ознакомил со всеми своими бойцами и их тактикой. Также мечтаем научиться верховой езде, но так как своего живого коня у нас нет, довольствуемся двухколесным другом. Но нам очень нравится эти прекрасные животные. В общем, мы с сыном прекрасно проводим время на карантине, не нарушая правил безопасности и заботы о ближнем.

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Ранее мы писали, “Ревизор.Карантин“ нашел самое грязное место в супермаркете. 

 

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Теги: Фагот, ТНМК, кто против блондинок
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