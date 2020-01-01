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Оделся в тон: Потап засветил свой наряд на празднике Каменских

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Продюсер выбрал для праздничных фото с женой наряд. который гармонировал с ее платьем .

Оделся в тон: Потап засветил свой наряд на празднике Каменских
Оделся в тон: Потап засветил свой наряд на празднике Каменских
instagram.com/kamenskux

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Популярная украинская певица Настя Каменских, которая на днях, 4 мая 2020, отметила 33-й День рождения, не устает делится яркими кадрами праздника. Ранее звезда показала подписчикам свой шикарный наряд и огромные букеты цветов, которые получила в подарок, а теперь выставила в Инстаграм кадры с любимым мужем - продюсером, рэпером Потапом.

В кадре Каменских с Потапом позируют на фоне беседки, стильно оформленной к празднику - цветами, шарами и неоновыми надписями. Настя позирует в шелковом платье с гипюровой накидкой, а ее супруг - в белой рубашке и бежевых шортах за колено. Несмотря на почти "официальный" образ, который диктует верх наряда - Потап упростил его закатанными рукавами и босыми ногами. 

Моя любовь ❤️ Так нравятся оба фото, - подписала именинница.

Оделся в тон: Потап засветил свой наряд на празднике Каменских
Оделся в тон: Потап засветил свой наряд на празднике Каменских
instagram.com/kamenskux

Оделся в тон: Потап засветил свой наряд на празднике Каменских
Оделся в тон: Потап засветил свой наряд на празднике Каменских
instagram.com/kamenskux

Кроме того, на фан-страничке супругов в Инстаграм появился еще один яркий снимок на той же локации. В кадре Потап с Настей сидят на банкетке, одетые в спортивные костюмы с худи - Потап в ярко-желтый, а Каменсикх в голубой.

Оделся в тон: Потап засветил свой наряд на празднике Каменских
Оделся в тон: Потап засветил свой наряд на празднике Каменских
Instagram.com/potupinastyaf

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала новые фото со Дня рождения. 

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Теги: Потап, Настя Каменских, наряды звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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