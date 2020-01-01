Екатерина Степура в коротких шортиках и прозрачном комби устроила фотосессию дома .

"Домашний фотосет": Модель и участница "Голоса" подразнила Сеть горячими кадрами instagram.com/step.ura

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Украинская модель Екатерина Степура, которая появлялась на обложках всемирно известных журналов, а в 10 сезоне талан-шоу “Голос країни“ поразила публику своими вокальными данными и дошла до суперфинала в команде Потапа и Насти Каменских, покорила Сеть домашней фотосессией.

В Инстаграм девушка добавила коллаж из фото, сделанных на фоне темно-серой занавески, около зеркального столика. Модель, одетая в полупрозрачный леопардовый комбидресс и коротенькие джинсовые шорты, принимает соблазнительные позы. На ногах Кати - бежевые туфли на устойчивом высоком каблуке.

Домашние съемки самые классные 💥

Карантин скоро закончится. Чем вы занимались все это время ? 🧐😋, - написала Екатерина.

"Домашний фотосет": Модель и участница "Голоса" подразнила Сеть горячими кадрами instagram.com/step.ura

К слову, общаясь со своими фолловерами в Инстаграм, Екатерина отметила, что ей сложно ответить на вопрос “как красиво позировать на фото“: по словам модели, во время фотосессии она “находится в потоке“ и яркие кадры получаются легко и непринужденно.

Ранее мы писали, что Екатерина Степура показала фото в эффектном образе.

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