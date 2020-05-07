Недавно певица призналась, что у ее крови обнаружили антитела к новому коронавирусу.

В начале марта известная американская певица Мадонна заявила, что больше не будет соблюдать карантин, потому что уже переболела коронавирусом. Звезда сообщила, что сдала анализы, которые показали, что у нее есть антитела к СOVID-19.

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А в среду, 6 мая, на своей странице в Инстаграм артистка рассказала, когда и где, вероятно, заразилась коронавирусом. По словам Мадонны, это случилось около семи недель назад, когда она была в туре в Париже. Вместе с певицей заболели и другие участники ее шоу. Тогда все решили, что у них “очень плохой грипп“.

“Я не болею в настоящее время. Если вы дали положительный результат на антитела, это означает, что у вас был вирус. Я сделала тест, когда заболела в конце моего тура по Парижу более 7 недель назад вместе со многими другими артистами в моем шоу. Мы все думали, что у нас очень плохой грипп. Слава Богу, сейчас мы все здоровы“, - поделилась исполнительница.

Мадонна рассказала, где и когда заразилась СOVID-19 Скриншот

Ранее сообщалось, что Мадона показала своего 27-летнего бойфренда.

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