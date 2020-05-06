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"Ухахатываемся": Брежнева с дочкой и Меладзе изгоняли COVID-19 песней - видео

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"Ухахатываемся": Брежнева с дочкой и Меладзе изгоняли песней COVID-19 - видео
instagram.com/ververa

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Певица Вера Брежнева с мужем продюсером, композитором Константином Меладзе и дочкой 10-летней Сарой развеселили Сеть забавным видео. В Инстаграм звездное семейство выложили ролик, в котором дружно выгоняют COVID-19, подпевая песню Артура Саркасяна “Коронавирус, уходи“. Знаменитости применили эффект “масок“ отчего их лица стали выглядеть непропорционально - с акцентом на рот.

Коронавирус, корона, уходи с нашего района.. 🤣🌏
@meladzemusic
@sarahvv12s, - подписала публикацию певица.

Фолловеры отметили в комментариях, что ролик их очень повеселил и назвали Веру с Сарой и Валерием - позитивчиками. Высказались также звезды шоу-бизнеса:

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  • 😂😂😂 Кажется, подействовало! - пошутила Даша Астафьева.
  • Вера,вы с Костей большие позитивчики👍👍👍Если кто-то хейтит-это “корона“,не обращайте внимания😚
  • Ну кто лучше не понятно😉, аааа реву от смеха👏Такие вы все милашки, красота она такая.... 😂😂😂
  • Верочка,Константин СПАСИБО ЗА ПОЗИТИВ!!!!! ПУСТЬ ВАША КЛЕВАЯ ПЕСНЯ ОТПУГНЕТ корону и с нашего района!!! С ч. ю. у вас все в порядке!!! Это РАДУЕТ😁😆😅😂🤗😍😘😘😘
  • Ничего себе как карантин меняет людей. Сейчас ещё лучше стали, КРАШЕ. Я толстею, а люди вон хорошеют. Молодцы💪.👏🔥❤️💯
  • Хорошо когда у вас лично всё хорошо! И закрывать на всё остальное глаза молодцы🤙 хотя о чём это я, вы ведь не одни такие из⭐️
  • Ухахатываемся просто, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Вера Брежнева рассказала, как изменилась ее супружеская жизнь в карантине. 

 

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Теги: Вера Брежнева, Константин Меладзе, дети звезд, Сара Киперман
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Источник: IVONА bigmir)net

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