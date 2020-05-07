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Сергей Притула показал редкое фото с мамой

Комментариев: 2
Ведущий трогательно поздравил маму с днем рождения.
Сергей Притула показал редкое фото с мамой
Сергей Притула показал редкое фото с мамой
facebook.com/serhiyprytula

Украинский ведущий, звезда проектов “Кто зверху?“ и СуперИнтуиция“, глава “Варьяты-шоу“ Сергей Притула поделился в соцсети трогательной семейной фотографией.

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6 мая его мама Валентина Васильевна отметила день рождения. По случаю праздника 38-летний шоумен опубликовал в Facebook редкий снимок именинницы. На архивном кадре Валентина Васильевна позирует со своими четырьмя внуками - детьми Сергея и его старшего брата Василия.

В описании к милому снимку Притула с юмором заявил, что слушался маму и сидел дома на карантине. Также артист пообещал имениннице в следующем году показать ей Париж.

“Президент казав: “Сидіть вдома“! І Ти теж казала: “Сину, сидіть вдома“! Я хочу, щоб ти знала - я слухав ТЕБЕ;))))))! З Днем Народження, Ма! Любимо і дистанційно обіймаємо! Всі-всі Притули! P.S. А Париж ми тобі наступного року покажемо. P.P.S. Якщо будеш чемна  ;))))))))))))))!!!“, - написал Сергей.

Сергей Притула показал редкое фото с мамой
Сергей Притула показал редкое фото с мамой
Скриншот

Ранее стало известно, почему Сергей Притула не любит делать селфи с поклонниками.

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Теги: Сергей Притула
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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ParisMA  (аноним)  07.05.2020, 11:24
Оценка:  0
ParisMA
я дык понимаю, мамА малярЪ? такое рогульё выплодить как прытула, это нада было бухать беспросветно и ни одной книги за всю жизнь прочитать! парЫж тебе?! посыпай голову пеплом) Чепушило сынок - продажная с*ка!
гость  (аноним)  07.05.2020, 10:45
Оценка:  0
гость
Рагули тупорылые, гуцульё ибаное!
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