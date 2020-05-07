Ведущий трогательно поздравил маму с днем рождения.

Украинский ведущий, звезда проектов “Кто зверху?“ и СуперИнтуиция“, глава “Варьяты-шоу“ Сергей Притула поделился в соцсети трогательной семейной фотографией.

Читай также: Сергей Притула раскрыл малоизвестный факт о шоу “Хто зверху?“

6 мая его мама Валентина Васильевна отметила день рождения. По случаю праздника 38-летний шоумен опубликовал в Facebook редкий снимок именинницы. На архивном кадре Валентина Васильевна позирует со своими четырьмя внуками - детьми Сергея и его старшего брата Василия.

В описании к милому снимку Притула с юмором заявил, что слушался маму и сидел дома на карантине. Также артист пообещал имениннице в следующем году показать ей Париж.

“Президент казав: “Сидіть вдома“! І Ти теж казала: “Сину, сидіть вдома“! Я хочу, щоб ти знала - я слухав ТЕБЕ;))))))! З Днем Народження, Ма! Любимо і дистанційно обіймаємо! Всі-всі Притули! P.S. А Париж ми тобі наступного року покажемо. P.P.S. Якщо будеш чемна ;))))))))))))))!!!“, - написал Сергей.

Сергей Притула показал редкое фото с мамой Скриншот

Ранее стало известно, почему Сергей Притула не любит делать селфи с поклонниками.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.