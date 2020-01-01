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Фагот из ТНМК признался, что делает в карантин

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Артист стал участником шоу "Кто против блондинок" и рассказал о прелестях самоизоляции.

Фагот из ТНМК признался, что делает в карантин
Фагот из ТНМК признался, что делает в карантин
instagram.com/fahot

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Украинский музыкант Олег Михайлюта (Фагот из ТНМК) стал участником нового выпуска популярного шоу “Кто против блондинок“, которое выходит на Новом канале, и признался, как проводит карантин.  

Утро Михайлюты начинается с зарядки - оказывается музыкант серьезно занимается боевыми искусствами, благодаря чему находится в хорошей форме.

Немного поотжимался. Вообще, я люблю боевое искусство «Муай тай». К сожалению, занимаюсь ним нерегулярно. Надеюсь, что после карантина вернусь к тренировкам, - рассказал Фагот.

Фагот из ТНМК признался, что делает в карантин
Фагот из ТНМК признался, что делает в карантин
instagram.com/fahot

Также во время самоизоляции Олег много времени уделяет своему сыну.

Мы много гуляем, катаемся на мотоциклах, – рассказывает Олег. – А еще играем в игру Brawl Stars. Я уже даже знаю всех поименно бойцов и их тактику. Также любим покататься на лошадях. К сожалению, собственного коня пока у нас нет. Но нам очень нравятся эти животные. В общем, мы с сыном прекрасно проводим время на карантине.

Фагот из ТНМК признался, что делает в карантин
Фагот из ТНМК признался, что делает в карантин
instagram.com/fahot

И конечно же, Михайлюта не забыл поделиться эмоциями от участия в новом выпуске популярного шоу, который, судя по рассказу, уже успел посмотреть со всей семьей.

Вчера мы смотрели шоу «Кто против блондинок? (Новый канал) с моим участием, – говорит певец. – Очень интересная игра вышла с прекрасными «златовласками». Советую и вам посмотреть.

Фагот из ТНМК признался, что делает в карантин
Фагот из ТНМК признался, что делает в карантин
instagram.com/fahot

Ранее мы писали, что медики станцевали под песню Леси Никитюк.

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Теги: Олег Михайлюта, Фагот, карантин
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Источник: IVONА bigmir)net

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