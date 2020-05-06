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"Откровенный контент пошел": Вокалистка KAZKA показала, как принимает ванну

Комментариев: 3
Саша Зарицкая выставила в Сети пикантные кадры .

"Откровенный контент пошел": Вокалистка KAZKA показала, как принимает ванну
instagram.com/kazka.band

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Вокалистка популярной группы KAZKA Александра Зарицкая удивила поклонников откровенным контентом. В Инстаграм певица добавила видео, в котором показала. как принимает ванну. Кроме того, девушка добавила еще один яркий кадр, продемонстрировав свою пышную грудь.

Як би мені хотілося...... припасти тобі до душі, - написала Саша, цитируя новую песню.

Похоже, группа полным ходом снимает новое провокационное видео на этот трек, которое, скорее всего, мы скоро сможем оценить.

"Откровенный контент пошел": Вокалистка KAZKA показала, как принимает ванну
instagram.com/kazka.band

Саша Зарицкая
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Фолловеры написали в комментариях, что им по душе такой “горячий контент“ и назвали Сашу “красоткой“.

А пока продолжается карантин - Саша скучает по морю. В Инста-сториз девушка добавила несколько фото, сделанных в отпуске зимой 2020.

"Откровенный контент пошел": Вокалистка KAZKA показала, как принимает ванну
instagram.com/kazka.band

"Откровенный контент пошел": Вокалистка KAZKA показала, как принимает ванну
instagram.com/kazka.band

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян показала, как изменилась фигура за карантин. 

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Теги: Александра Зарицкая, обнаженная грудь, ванная
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  06.05.2020, 18:48
Оценка:  0
pусский
Интересно, а если Руслана Писанка, Алёна Алёна и Зарицкая голыми залезут в бассейн и одновременно пёрнут - чей водяной пузырь будет больше?
pусский  (аноним)  06.05.2020, 18:45
Оценка:  0
pусский
Кит, кашалот и бегемот плещутся эротичнее! Ей хвоста над жирной жопой не хватает..
Kiirill    06.05.2020, 18:44
Оценка:  0
Kiirill
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