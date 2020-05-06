"Откровенный контент пошел": Вокалистка KAZKA показала, как принимает ванну
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Вокалистка популярной группы KAZKA Александра Зарицкая удивила поклонников откровенным контентом. В Инстаграм певица добавила видео, в котором показала. как принимает ванну. Кроме того, девушка добавила еще один яркий кадр, продемонстрировав свою пышную грудь.
Як би мені хотілося...... припасти тобі до душі, - написала Саша, цитируя новую песню.
Похоже, группа полным ходом снимает новое провокационное видео на этот трек, которое, скорее всего, мы скоро сможем оценить.
Фолловеры написали в комментариях, что им по душе такой “горячий контент“ и назвали Сашу “красоткой“.
А пока продолжается карантин - Саша скучает по морю. В Инста-сториз девушка добавила несколько фото, сделанных в отпуске зимой 2020.
Ранее мы писали, что Ким Кардашьян показала, как изменилась фигура за карантин.
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