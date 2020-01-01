Британская модель добавила откровенные фото, включая архивные .

Без пудры и фотошопа: Деми Роуз показала, как на самом деле выглядит в купальнике instagram.com/xxdemirosemawbyfanxx

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Карантин карантином, а пляжный сезон еще никто не отменял. Да и что еще делать девушкам в прекрасную солнечную погоду, как не демонстрировать фигуру в купальнике - пускай даже подписчикам в соцсетях.

Именно этим и занимается эффектная красотка - британская модель Деми Роуз, дразня фолловеров горячими кадрами. В Инста-сториз фигуристая модель выставила несколько фото в откровенных нарядах, сделанные около 3 лет назад.

Без пудры и фотошопа: Деми Роуз показала, как на самом деле выглядит в купальнике instagram.com/xxdemirosemawbyfanxx

Без пудры и фотошопа: Деми Роуз показала, как на самом деле выглядит в купальнике instagram.com/xxdemirosemawbyfanxx

К слову, на снимках в купальнике видно, что Роуз не обрабатывала их в фоторедакторе - в кадре видна “нефотошопленная“ кожа и венки, проступающие на пышной груди Роуз.

Без пудры и фотошопа: Деми Роуз показала, как на самом деле выглядит в купальнике instagram.com/xxdemirosemawbyfanxx

Без пудры и фотошопа: Деми Роуз показала, как на самом деле выглядит в купальнике instagram.com/xxdemirosemawbyfanxx

Без пудры и фотошопа: Деми Роуз показала, как на самом деле выглядит в купальнике instagram.com/xxdemirosemawbyfanxx

Однако, смеем заметить, что даже без пудры и фотошопа - роскошное тело Деми Роуз выглядит великолепно и вызывает воторг.

Ранее мы писали, что Деми Роуз показала пикантные кадры из самоизоляции.

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