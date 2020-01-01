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"Какая хорошенькая": Каменских показала новые фото со Дня рождения

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Певица показала свой праздничный наряд, а также "правильный" торт.

"Секси-бомба": Каменских показала новые фото со Дня рождения
instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских, которая на днях отпраздновала свое 33-летие, показала новые эффектные фото, сделанные в день торжества.

В Инстаграм звезда добавила два снимка, на которых позирует в празднично украшенной беседке. На Насте - шелковое платье рубашечного типа с глубоким декольте, поверх которого надет кружевной пеньюар. Дополнили образ темный поясок на талии и крупный кулон на шее. Обувь Каменских подобрала в тон наряду. Кудрявые волосы певицы на фото слегка растрепаны. В кадре Настя танцует и смеется. 

Привет, мой новый год ♥️ У нас с тобой столько всего впереди!

Какое фото больше нравится - 1 или 2?📷,  - подписала публикацию звезда.

"Секси-бомба": Каменских показала новые фото со Дня рождения
instagram.com/kamenskux

"Секси-бомба": Каменских показала новые фото со Дня рождения
instagram.com/kamenskux

Фолловеры “залайкали“ и прокомментировали публикацию, отметив, что им нравятся оба снимка. Настю назвали в комментариях “невероятной красоткой“ и “секси-бомбой“.

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Кроме того, в Инста-сториз Настя показала свой праздничный торт, который в подписи назвала “правильным“, видимо из-за того, что он сделан по всем правилам полезного питания, которых придерживается именинница.

Скриншот
Скриншот
instagram.com/kamenskux

Ранее мы писали, что NK показала, какие цветы ей подарили ко Дню рождения.

 

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Теги: Настя Каменских, день рождения, торт, наряды звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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