"Какая хорошенькая": Каменских показала новые фото со Дня рождения

Певица показала свой праздничный наряд, а также "правильный" торт.

"Секси-бомба": Каменских показала новые фото со Дня рождения instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских, которая на днях отпраздновала свое 33-летие, показала новые эффектные фото, сделанные в день торжества.

В Инстаграм звезда добавила два снимка, на которых позирует в празднично украшенной беседке. На Насте - шелковое платье рубашечного типа с глубоким декольте, поверх которого надет кружевной пеньюар. Дополнили образ темный поясок на талии и крупный кулон на шее. Обувь Каменских подобрала в тон наряду. Кудрявые волосы певицы на фото слегка растрепаны. В кадре Настя танцует и смеется.

Привет, мой новый год ♥️ У нас с тобой столько всего впереди!

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Какое фото больше нравится - 1 или 2?📷, - подписала публикацию звезда.

"Секси-бомба": Каменских показала новые фото со Дня рождения instagram.com/kamenskux

"Секси-бомба": Каменских показала новые фото со Дня рождения instagram.com/kamenskux

Фолловеры “залайкали“ и прокомментировали публикацию, отметив, что им нравятся оба снимка. Настю назвали в комментариях “невероятной красоткой“ и “секси-бомбой“.

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Кроме того, в Инста-сториз Настя показала свой праздничный торт, который в подписи назвала “правильным“, видимо из-за того, что он сделан по всем правилам полезного питания, которых придерживается именинница.

Скриншот instagram.com/kamenskux

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