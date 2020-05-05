"Может, снова пополнеть?": Первая красавица Украины показала фото в бикини

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша показала эффектные фото в купальнике .

"Может, снова пополнеть?": Первая красавица Украины показала "фигуристые" фото instagram.com/margoritapasha

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Известная украинская модель Маргарита Паша, которая в прошлом, 2019 году, завоевала титул и корону “Мисс Украина, очаровала Сеть пикантными снимками. В Инстаграм девушка добавила черно-белое фото с моря. Горячая красотка позирует спиной к камере, держась за деревянное ограждение, и эротично выгибается назад. Внимание привлекают округлые ягодицы Маргариты, обвитые прозрачным парео.

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Мы живем в веке, когда Женщина должна быть : многогранной ,интересной, разносторонне развитой, с особым шармом, загадкой ...у нас есть все возможности для того,чтобы все это развивать в себе, самосовершенствоваться и идти в ногу со временем, - написала Маргарита.

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Кроме того, в Инста-сториз Марго добавила еще одно горячее фото в купальнике, на котором, судя по подписи, была несколько полнее, чем сейчас.

В кадре Мисс Украина сидит на парапете около клумбы с зеленой растительностью. Руки модель поставила между слегка раздвинутыми ногами. Черный купальник знаменитости подчеркнул ее соблазнительную фигуру.

Как думаете, может, снова поправиться, - игриво написала Маргарита в голосовалке.

"Может, снова пополнеть?": Первая красавица Украины показала "фигуристые" фото instagram.com/margoritapasha

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