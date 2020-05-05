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"Может, снова пополнеть?": Первая красавица Украины показала фото в бикини

Комментариев: 5
Мисс Украина 2019 Маргарита Паша показала эффектные фото в купальнике .

"Может, снова пополнеть?": Первая красавица Украины показала "фигуристые" фото
instagram.com/margoritapasha

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Известная украинская модель Маргарита Паша, которая в прошлом, 2019 году, завоевала титул и корону “Мисс Украина, очаровала Сеть пикантными снимками. В Инстаграм девушка добавила черно-белое фото с моря. Горячая красотка позирует спиной к камере, держась за деревянное ограждение, и эротично выгибается назад. Внимание привлекают округлые ягодицы Маргариты, обвитые прозрачным парео.

По многочисленным просьбам ),скоро опубликую пост ) «О женской сексуальной энергии и чем отличается сексуальность от сексапильности» ))

Мы живем в веке, когда Женщина должна быть : многогранной ,интересной, разносторонне развитой, с особым шармом, загадкой ...у нас есть все возможности для того,чтобы все это развивать в себе, самосовершенствоваться и идти в ногу со временем, - написала Маргарита.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По многочисленным просьбам ),скоро опубликую пост )😇😏😉 «О женской сексуальной энергии и чем отличается сексуальность от сексапильности» )😉😇) Мы живем в веке ,когда Женщина должна быть : многогранной ,интересной , разносторонне развитой ,с особым шармом ,загадкой ...у нас есть все возможности для того,чтобы все это развивать в себе ,самосовершенствоваться и идти в ногу со временем .☝🏻😇

Публикация от Margarita Pasha (@margoritapasha)

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Кроме того, в Инста-сториз Марго добавила еще одно горячее фото в купальнике, на котором, судя по подписи, была несколько полнее, чем сейчас.

В кадре Мисс Украина сидит на парапете около клумбы с зеленой растительностью. Руки модель поставила между слегка раздвинутыми ногами. Черный купальник знаменитости подчеркнул ее соблазнительную фигуру.

Как думаете, может, снова поправиться, - игриво написала Маргарита в голосовалке. 

"Может, снова пополнеть?": Первая красавица Украины показала "фигуристые" фото
instagram.com/margoritapasha

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян показала, как изменилась фигура за карантин. 

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Теги: Маргарита Паша, Мисс Украина, фото в купальниках
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (5)
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Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  06.05.2020, 16:50
Оценка:  +1
гость
Маргарита,я могу пополнить тебя кончой. Причём во все дырки. И главное: это бесплатно для тебя
гость  (аноним)  06.05.2020, 16:46
Оценка:  +1
гость
Им чо, этим сучкам нечего делать на карантине?
гость  (аноним)  06.05.2020, 16:41
Оценка:  +1
гость
Набирать не надо, толстожопые уже заeбали сколько их развелось.
гость  (аноним)  06.05.2020, 16:39
Оценка:  +1
гость
Мне лично поxyю . Эти курицы вообще тупые, они (эта, Каменских, Полякова и компания) они думают что люди жoп не видели ? Или кого-то беспокоит как они выглядят и что с ними будет
гость  (аноним)  06.05.2020, 16:08
Оценка:  0
гость
Однозначно пополнять. А то блять плоскодонка ёпта. Килограмм 7 надо добавить палюбе иначе не встанет
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