Руслан Евдокименко признался, все ли в порядке с певицей .

Куда пропала Ротару?: Сын артистки прояснил ситуацию instagram.com/sofiarotaru.official

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Сын украинской певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко рассказал, все ли в порядке с его звездной мамой. Об этом мужчина сообщил, отвечая на вопросы фолловеров в Инстаграм.

Руслан предложил подписчикам пообщаться - и пользователи Сети буквально забросали мужчину вопросами о 72-летней Софии Михайловне. Поклонники творчества звезды отметили, что обеспокоены состоянием ее здоровья, поскольку самая свежая ее публикация в соцсетях датируется 17 апреля.

Скриншот instagram.com/rus_evdokimenko

Руслан Евдокименко отметил, что у артистки все хорошо и они сейчас часто видятся. Кроме того, сын Ротару отметил, что звезда работает над новыми песнями и, возможно, уже к осени можно ожидать премьеру. Также сын артистки отметил, что она занимается хозяйством.

Скриншот instagram.com/rus_evdokimenko

Скриншот instagram.com/rus_evdokimenko

Скриншот instagram.com/rus_evdokimenko

Скриншот instagram.com/rus_evdokimenko

Скриншот instagram.com/rus_evdokimenko

Также Руслан Евдокименко признался, что его мать обожает готовить и перечислил блюда, которые ей особенно удаются:



София Михайловна любит готовить и у нее это прекрасно получается. пироги, запеканки, котлеты, холодец, - написал Евлокименко.

Судя по предыдущим публикациям в Инстаграм, Руслан Евдокименко проводит карантин в частном доме под Киевом, а его звездная мама, очевидно, также сейчас живет недалеко от столицы.

Фото Руслана Евдокименко instagram.com/rus_evdokimenko

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