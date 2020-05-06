Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Куда пропала Ротару?: Сын артистки прояснил ситуацию

Комментариев: 2
Руслан Евдокименко признался, все ли в порядке с певицей .

Куда пропала Ротару?: Сын артистки прояснил ситуацию
Куда пропала Ротару?: Сын артистки прояснил ситуацию
instagram.com/sofiarotaru.official

Читай также: Самоизоляция: 18-летняя внучка Ротару показала эффектное фото в ночнушке

Сын украинской певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко рассказал, все ли в порядке с его звездной мамой. Об этом мужчина сообщил, отвечая на вопросы фолловеров в Инстаграм.

Руслан предложил подписчикам пообщаться - и пользователи Сети буквально забросали мужчину вопросами о 72-летней Софии Михайловне. Поклонники творчества звезды отметили, что обеспокоены состоянием ее здоровья, поскольку самая свежая ее публикация в соцсетях датируется 17 апреля.

Скриншот
Скриншот
instagram.com/rus_evdokimenko

Руслан Евдокименко отметил, что у артистки все хорошо и они сейчас часто видятся. Кроме того, сын Ротару отметил, что звезда работает над новыми песнями и, возможно, уже к осени можно ожидать премьеру. Также сын артистки отметил, что она занимается хозяйством.

Скриншот
Скриншот
instagram.com/rus_evdokimenko

Скриншот
Скриншот
instagram.com/rus_evdokimenko

Скриншот
Скриншот
instagram.com/rus_evdokimenko

Скриншот
Скриншот
instagram.com/rus_evdokimenko

Скриншот
Скриншот
instagram.com/rus_evdokimenko

Также Руслан Евдокименко признался, что его мать обожает готовить и перечислил блюда, которые ей особенно удаются:


София Михайловна любит готовить и у нее это прекрасно получается. пироги, запеканки, котлеты, холодец, - написал Евлокименко.

Судя по предыдущим публикациям в Инстаграм, Руслан Евдокименко проводит карантин в частном доме под Киевом, а его звездная мама, очевидно, также сейчас живет недалеко от столицы.

Фото Руслана Евдокименко
Фото Руслана Евдокименко
instagram.com/rus_evdokimenko

Ранее мы писали, что внучка Ротару показала идеальный пресс в спортивном наряде. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: София Ротару, Руслан Евдокименко, дети звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  06.05.2020, 15:39
Оценка:  0
гость
Не ссыте Михайловна со мной в Ялте шикует. Она в полном порядке. Гуляем с ней ежедневно по набережной.
гость  (аноним)  06.05.2020, 15:12
Оценка:  0
гость
София Михайловна лечит сифилис.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь