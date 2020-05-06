Куда пропала Ротару?: Сын артистки прояснил ситуацию
Читай также: Самоизоляция: 18-летняя внучка Ротару показала эффектное фото в ночнушке
Сын украинской певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко рассказал, все ли в порядке с его звездной мамой. Об этом мужчина сообщил, отвечая на вопросы фолловеров в Инстаграм.
Руслан предложил подписчикам пообщаться - и пользователи Сети буквально забросали мужчину вопросами о 72-летней Софии Михайловне. Поклонники творчества звезды отметили, что обеспокоены состоянием ее здоровья, поскольку самая свежая ее публикация в соцсетях датируется 17 апреля.
Руслан Евдокименко отметил, что у артистки все хорошо и они сейчас часто видятся. Кроме того, сын Ротару отметил, что звезда работает над новыми песнями и, возможно, уже к осени можно ожидать премьеру. Также сын артистки отметил, что она занимается хозяйством.
Также Руслан Евдокименко признался, что его мать обожает готовить и перечислил блюда, которые ей особенно удаются:
София Михайловна любит готовить и у нее это прекрасно получается. пироги, запеканки, котлеты, холодец, - написал Евлокименко.
Судя по предыдущим публикациям в Инстаграм, Руслан Евдокименко проводит карантин в частном доме под Киевом, а его звездная мама, очевидно, также сейчас живет недалеко от столицы.
Ранее мы писали, что внучка Ротару показала идеальный пресс в спортивном наряде.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил