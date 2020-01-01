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Вдова Коби Брайанта нашла неизвестное письмо от покойного мужа

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Ванесса Брайант прочитала послание в свой день рождения.
Вдова Коби Брайанта нашла неизвестное письмо от покойного мужа
Вдова Коби Брайанта нашла неизвестное письмо от покойного мужа
instagram.com/vanessabryant

Во вторник, 5 мая, жена погибшего американского баскетболиста и обладателя “Оскара 2018“ Коби Брайанта, Ванесса Брайант опубликовала отпраздновала день рождения.

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По случаю праздника именинница поделилась в соцсети трогательным рассказом. Ванесса сообщила в Инстаграм, что накануне нашла запечатанный конверт от Коби и решила открыть его в день своего 38-летия. В конверте вдова обнаружила открытку, на котором ее поднимает ангел.

“Вчера я нашла конверт с надписью “Кому: Любовь моей жизни. От: твоего папочки“. Я ждала, чтобы открыть это письмо в мой день рождения. Это дало мне стимул,с нетерпением ждать сегодняшнего дня. Ирония в том, что Кобе сфотографировал меня с рисованным ангелом, держащим меня на обложке. Скучаю по Любви моей жизни и моей милой маленькой Мамасите - моему товарищу Тельцу. Благодарна за то, что проснулась сегодня с моими 3 сладкими девочками. Хотелось бы, чтобы мы все были вместе. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️“, - написала Ванесса Брайант.

Вдова Коби Брайанта нашла неизвестное письмо от покойного мужа
Вдова Коби Брайанта нашла неизвестное письмо от покойного мужа
Скриншот

Как прошла церемония прощания с Коби Брайантом и его дочерью можно посмотреть здесь.

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Теги: Коби Брайант, Ванесса Брайант
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Источник: Ivona bigmir)net

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