Певица отметила, что к концу карантина пора возвращаться в форму .

"Пресс, выходи!": Jerry Heil подразнила фигурой в одном белье instagram.com/thejerryheil

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Украинская певица Яна Шамаева (Jerry Heil) показала фигуру в одном белье. Пикантный кадр, который в исполнении Яны выглядит не то что не пошло - а вполне-таки целомудренно, девушка добавила в Инста-сториз.

Она позирует в топе болотного цвета и белых трусиках, демонстрируя плоский живот и стройные бедра. Однако подпись к снимку свидетельствует о том, что Яна планирует вскоре быть еще стройнее:

Карантин подходит к концу - пора влетать в режим. Прессвыходи, - написала Яна.

"Пресс, выходи!": Jerry Heil подразнила фигурой в одном белье instagram.com/thejerryheil

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Кроме того, артистка добавила в Инстаграм черно-бело архивное фото, которым иллюстрировала приятную для поклонников публикацию. В посте Яна пообещала каждую неделю презентовать новую песню, которых написала много за период карантина.

А теперь НОВАСТИ🔥

🌟АУАУАУ вызывайте скорую, вызывайте полицию, потому что трек # ПРОВИНЦИЯ вот-вот выйдет. Вы просите! ♥ ️🐼 # пандатим Решила, этот трек будет первым.

🌟Первым из всех треков, которые я планирую выпускать примерно каждую неделю. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО?! Да😱 я написала много песен. А публикую мало. Они хотят жить в ваших наушниках, телевизорах и проигрывателях! А скоро еще и у вас на работе и в машине⚡️

🌟 Одним из запланированных треков будет песня #CHEWING. Я не имею понятия, как пушить ее на англоязычный рынок и затискаю в своих мыслях каждого, кто мне поможет! Помните, зимой я говорила, что вы время мне как продюсеры? Пришло ваше время! 🔥,- написала Яна.

"Пресс, выходи!": Jerry Heil подразнила фигурой в одном белье instagram.com/thejerryheil

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