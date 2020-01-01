Где купить самый вкусный хлеб в Украине? Леся Никитюк сдала точку

Ведущая вспомнила времена, когда еще ела мучное.

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Уже несколько лет ведущая проекта «Кто против блондинок?», который выпускает Новый канал, Леся Никитюк не ест мучного. Но она до сих пор помнит, где пробовала самый вкусный хлеб в своей жизни.

— Моя мама родом из Славуты (небольшой город в Хмельницкой области, — прим. ред.). Когда мы ездили туда к ее родителям, заезжали в ларек на объездной, где продают свежий хлеб. Так вот, черный «кирпичик» оттуда — самый вкусный хлеб в моей жизни! Очень советую попробовать его, как только карантин закончится, — сказала Леся.

Отметим, что более двух лет назад Леся Никитюк решила убрать из своего рациона тяжелую еду — хлеб, макароны, булки, печенье, торты, свинину, телятину, картофель, рис. Также ведущая Нового канала не употребляет молочных продуктов, только соевое, кокосовое и овсяное молоко. Зато с удовольствием питается птицей, рыбой, гречкой и салатами. А о вкусном хлебе из Славуты ей остается только вспоминать.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк презентовала клип.