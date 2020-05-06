В эффектном купальнике: Кардашьян показала, как изменилась фигура за карантин

Светская львица показала фигуру в откровенном монокини - и покорила Сеть.

В эффектном купальнике: Ким Кардашьян показала, как изменилась ее фигура за карантин instagram.com/kimkardashian

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Американская знаменитость, за фигурой которой пристально следит общественность - светская львица, модель, дизайнер Ким Кардашьян показала, как изменились ее формы за карантин.

В Инстаграм Ким добавила несколько новых кадров в эффектном монокини желто-золотистого цвета. Образ яркой красотки дополнила прическа с необычным плетением и широкий чокер с камнями.

Солнечный лучи, - коротко подписала публикацию Ким.

В эффектном купальнике: Ким Кардашьян показала, как изменилась ее фигура за карантин instagram.com/kimkardashian

В эффектном купальнике: Ким Кардашьян показала, как изменилась ее фигура за карантин instagram.com/kimkardashian

В эффектном купальнике: Ким Кардашьян показала, как изменилась ее фигура за карантин instagram.com/kimkardashian

В эффектном купальнике: Ким Кардашьян показала, как изменилась ее фигура за карантин instagram.com/kimkardashian

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Судя по новым фото, Ким Кардашьян находится в прекрасной форме, а ее фигура стала еще более соблазнительной.

Как поменялись формы светской львицы, можно судить, посмотрев ее “докарантинный“ снимок, который звезда также недавно добавила в Инстаграм:

В эффектном купальнике: Ким Кардашьян показала, как изменилась ее фигура за карантин instagram.com/kimkardashian

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