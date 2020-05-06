Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Вопреки карантину: Брюс Уиллис наконец-то воссоединился с женой и младшими дочерьми

Комментариев: 0
Супруга актера Эмма Хеминг-Уиллис поделилась свежими семейными кадрами.
Вопреки карантину: Брюс Уиллис наконец-то воссоединился с женой и младшими дочерьми
Вопреки карантину: Брюс Уиллис наконец-то воссоединился с женой и младшими дочерьми
instagram.com/emmahemingwillis

В конце апреля дочь голливудских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, 28-летняя Скаут рассказала, почему отец не сидит на карантине вместе со своей нынешней супругой Эммой Хеминг-Уиллис.

Читай также: Как Меган Маркл и принц Гарри отметят первый день рождения сына

По словам девушки, Брюс и Эмма с дочерьми должны были провести карантин в доме бывшей жены Уиллиса - Деми Мур. Однако младшая дочь пары в парке проткнула иглой ногу. Эмма отвезла малышку в больницу, а Брюс отправился к Мур и их общим трем дочкам. Именно в этот момент в США объявили карантин.

Однако, на днях стало известно, что Эмме все таки удалось вылететь из Лос-Анджелеса в штат Айдахо и воссоединиться с любимым. На своей странице в Инстаграм жена Уиллиса опубликовала теплые семейные кадры с празднования дня рождения дочери Эвелин.

Брюс Уиллис наконец-то воссоединился с женой и младшими дочерьми
Брюс Уиллис наконец-то воссоединился с женой и младшими дочерьми
Скриншот

Брюс Уиллис наконец-то воссоединился с женой и младшими дочерьми
Брюс Уиллис наконец-то воссоединился с женой и младшими дочерьми
Скриншот

Брюс Уиллис наконец-то воссоединился с женой и младшими дочерьми
Брюс Уиллис наконец-то воссоединился с женой и младшими дочерьми
Скриншот

Брюс Уиллис наконец-то воссоединился с женой и младшими дочерьми
Брюс Уиллис наконец-то воссоединился с женой и младшими дочерьми
Скриншот

Брюс Уиллис наконец-то воссоединился с женой и младшими дочерьми
Брюс Уиллис наконец-то воссоединился с женой и младшими дочерьми
Скриншот

Брюс Уиллис наконец-то воссоединился с женой и младшими дочерьми
Брюс Уиллис наконец-то воссоединился с женой и младшими дочерьми
Скриншот

Брюс Уиллис наконец-то воссоединился с женой и младшими дочерьми
Брюс Уиллис наконец-то воссоединился с женой и младшими дочерьми
Скриншот

Ранее экс-супруги Деми Мур и Брюс Уиллис взорвали Сеть забавными танцами.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Брюс Уиллис
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь