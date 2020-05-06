Вопреки карантину: Брюс Уиллис наконец-то воссоединился с женой и младшими дочерьми
В конце апреля дочь голливудских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, 28-летняя Скаут рассказала, почему отец не сидит на карантине вместе со своей нынешней супругой Эммой Хеминг-Уиллис.
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По словам девушки, Брюс и Эмма с дочерьми должны были провести карантин в доме бывшей жены Уиллиса - Деми Мур. Однако младшая дочь пары в парке проткнула иглой ногу. Эмма отвезла малышку в больницу, а Брюс отправился к Мур и их общим трем дочкам. Именно в этот момент в США объявили карантин.
Однако, на днях стало известно, что Эмме все таки удалось вылететь из Лос-Анджелеса в штат Айдахо и воссоединиться с любимым. На своей странице в Инстаграм жена Уиллиса опубликовала теплые семейные кадры с празднования дня рождения дочери Эвелин.
Ранее экс-супруги Деми Мур и Брюс Уиллис взорвали Сеть забавными танцами.
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