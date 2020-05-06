Екатерина Репяхова выставила фото внучки своего жениха.

"Самая красивая девочка": Невеста Виктора Павлика показала его 2-летнюю внучку instagram.com/repyahovakate

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Невеста украинского исполнителя 54-летнего Виктора Павлика 26-летняя Екатерина Репяхова показала в Сети свежее фото маленькой внучки своего нареченного.

В Инста-сториз девушка добавила снимок, на котором 2-летняя Амина запечатлена на руках у мамы Кристины, дочки артиста. Девушка позирует в джинсах и блузе с открытыми плечами, держа одной рукой именинницу, а другой праздничный тортик. Маленькая Амина одета в бело-розовое платьице и светлые гольфы.

Сегодня у самой красивой девочки, внучки ВП, а значит и моей - День рождения, 2 годика. Люблю вас, девочки, - подписала фото Репяхова.

"Самая красивая девочка": Невеста Виктора Павлика показала его 2-летнюю внучку instagram.com/repyahovakate

Напомним, что у Виктора Павлика трое детей от разных браков: 36-летний Александр, 33-летняя Кристина, а также 21-летний Павел, кроме того у артиста уже трое внуков.

В июне 2020 Виктор Павлик собирается официально заключить четвертый брак со своим арт-директором Екатериной Репяховой.

Ранее мы писали, что невеста Виктора Павлика рассекретила детали свадьбы.

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