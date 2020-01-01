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В прозрачном платье и бабочках: Модель, участница "Голоса" снялась в ярком образе

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Екатерина Степура показала эффектный кадр и профессиональной фотосессии .

В прозрачном платье и бабочках: Модель, участница
В прозрачном платье и бабочках: Модель, участница "Голоса" снялась в ярком образе
instagram.com/step.ura

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Украинская модель, участница вокального талант-шоу “Голос країни“-10 Екатерина Степура показала эффектный кадр из профессиональной фотосессии. В Инста-сториз девушка добавила снимок, на котором предстала в белом прозрачном платье с пелериной, завитыми в кудри волосами и броским макияжем с акцентом на глаза. Сказочный образ Кати дополнили яркие бабочки, украшающие наряд и кружевные перчатки.

Кадр Степура оставила без подписи. 

В прозрачном платье и бабочках: Модель, участница
В прозрачном платье и бабочках: Модель, участница "Голоса" снялась в ярком образе
instagram.com/step.ura

Похоже, тема бабочек сегодня была ключевой для девушки - этот яркий элемент появился еще на нескольких фото и видео девушки. Даже записывая Инста-сториз, Катя добавила маску с розовыми мотыльками.

В прозрачном платье и бабочках: Модель, участница
В прозрачном платье и бабочках: Модель, участница "Голоса" снялась в ярком образе
instagram.com/step.ura

Общаясь с подписчиками, Катя, в частности, ответила на вопрос “Что дал ей “Голос“-10. Модель призналась, что давно мечтала выйти на сцену, а именно “Голос“ дал ей такую возможность, потому она очень скучает. По поводу работы модели - девушка отметила, что еще не завершила карьеру:

Люблю моделинг, люблю творчески проявляться - потому всегда открыта для оригинальных идей, - сказала Катя. 

В прозрачном платье и бабочках: Модель, участница
В прозрачном платье и бабочках: Модель, участница "Голоса" снялась в ярком образе
instagram.com/step.ura

Ранее мы писали, что Роман Сасанчин думает о победе в “Голосе“-10.

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Теги: Голос країни, модель, наряды звезд
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Источник: IVONА bigmir)net
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