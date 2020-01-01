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"Уже не вижу своих ног": Беременная Alyosha развеселила Сеть забавным фото

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Украинская певица продемонстрировала округлившийся животик.
"Уже не вижу своих ног": Беременная Alyosha развеселила Сеть забавным фото
"Уже не вижу своих ног": Беременная Alyosha развеселила Сеть забавным фото

В конце апреля звездная пара, певица Alyosha и солист группы “Антитіла“ Тарас Тополя официально подтвердили, что скоро в третий раз станут родителями. С тех пор будущая мама делиться в соцсети трогательными, а иногда смешными “беременными“ фото.

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Так, недавно на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 33-летняя исполнительница опубликовала забавный снимок из кухни.  Во время приготовления выпечки Alyosha заметила, что из-за округлившегося живота совсем не видит ног.

“Вже не бачу своїх ніг) І це не від пиріжків)“, - подписала фото певица.

Беременная Alyosha развеселила Сеть забавным фото
Беременная Alyosha развеселила Сеть забавным фото
Скриншот

Ранее сообщалось, что у Илона Маска родился шестой ребенок.

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Теги: Alyosha
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Источник: Ivona bigmir)net

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