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#посекрету: Макс Барских передал интимное послание своим поклонникам

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Скоро артист презентует новую песню .
#посекрету: Макс Барских передал интимное послание своим поклонникам
#посекрету: Макс Барских передал интимное послание своим поклонникам
instagram.com/max_barskih

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Спустя неделю после суперуспешного unplugged концерта Макса Барских в Tik Tok, который в общей сумме посмотрело более четверти миллиона человек, музыкант не останавливается на сюрпризах и приоткрывает тайну неоднозначных обращений к незнакомке в публикациях, которые появлялись на личных страницах артиста последние несколько дней. 

Новым видео, которое Барских опубликовал сегодня на своей странице в Tik Tok, музыкант в присущей для себя манере 15-секундных спойлеров запускает челендж #посекрету, по итогам которого уже очень скоро поклонники артиста узнают дату релиза его следующего хита.

“По секрету“ - такое название получил четвёртый сингл из будущего альбома «1990», который музыкант планирует выпустить в ближайшее время

@max.barskih

Посылаю всем интимное послание и официально открываю свой челлендж! Передай свой меленький секрет другу в конверте. ##максбарскихпосекрету ##посекрету

♬ По секрету - max.barskih

Ранее мы писали, что Макс Барских представил акустический альбом. 

 

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Теги: Макс Барских
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ХікХікАпіркіт  (аноним)  05.05.2020, 17:20
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