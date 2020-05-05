#посекрету: Макс Барских передал интимное послание своим поклонникам
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Спустя неделю после суперуспешного unplugged концерта Макса Барских в Tik Tok, который в общей сумме посмотрело более четверти миллиона человек, музыкант не останавливается на сюрпризах и приоткрывает тайну неоднозначных обращений к незнакомке в публикациях, которые появлялись на личных страницах артиста последние несколько дней.
Новым видео, которое Барских опубликовал сегодня на своей странице в Tik Tok, музыкант в присущей для себя манере 15-секундных спойлеров запускает челендж #посекрету, по итогам которого уже очень скоро поклонники артиста узнают дату релиза его следующего хита.
“По секрету“ - такое название получил четвёртый сингл из будущего альбома «1990», который музыкант планирует выпустить в ближайшее время
@max.barskih
Посылаю всем интимное послание и официально открываю свой челлендж! Передай свой меленький секрет другу в конверте. ##максбарскихпосекрету ##посекрету♬ По секрету - max.barskih
Ранее мы писали, что Макс Барских представил акустический альбом.
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