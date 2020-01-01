Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Когда отменят карантин": Осадчая поделилась, что сделает после самоизоляции

Комментариев: 0
Телеведущая призналась, что очень хочет поехать к родителям и заказать суши .

"Когда отменят карантин": Осадчая поделилась, что сделает после самоизоляции
instagram.com/kosadcha

Читай также: Осадчая и Горбунов нарушили самоизоляцию: фото

Популярная телеведущая Катя Осадчая призналась, что в первую очередь сделает, когда в Украине закончится карантин. Об этом знаменитость написала в Инстаграм. Катя отметила, что первым делом поедет к родителям, а после закажет суши. Также телеведущая призналась, что мечтает прогуляться по центру Киева. Публикацию Осадчая дополнила эффектным фото, на котором позирует в голубых широких джинсах и эффектной белой блузе с открытыми плечами.

Все уже придумали, что сразу сделаете после окончания карантина, в первую очередь? У нас - поехать к родителям, - съесть суши, :) - гулять по центру Киева. 😇😅, - написала Осадчая.

"Когда отменят карантин": Осадчая поделилась, что сделает после самоизоляции
instagram.com/kosadcha

Фолловеры Кати уточнили в комментариях, почему они с Горбуновым не заказывают суши сейчас. На что Катя ответила, что все продукты, которые они сейчас покупают, проходят дополнительную термообработку.

"Когда отменят карантин": Осадчая поделилась, что сделает после самоизоляции
instagram.com/kosadcha

Ранее мы писали, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов признались, хотят ли еще детей.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Катя Осадчая, карантин, суши, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь