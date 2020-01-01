Телеведущая призналась, что очень хочет поехать к родителям и заказать суши .

"Когда отменят карантин": Осадчая поделилась, что сделает после самоизоляции instagram.com/kosadcha

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Популярная телеведущая Катя Осадчая призналась, что в первую очередь сделает, когда в Украине закончится карантин. Об этом знаменитость написала в Инстаграм. Катя отметила, что первым делом поедет к родителям, а после закажет суши. Также телеведущая призналась, что мечтает прогуляться по центру Киева. Публикацию Осадчая дополнила эффектным фото, на котором позирует в голубых широких джинсах и эффектной белой блузе с открытыми плечами.

Все уже придумали, что сразу сделаете после окончания карантина, в первую очередь? У нас - поехать к родителям, - съесть суши, :) - гулять по центру Киева. 😇😅, - написала Осадчая.

"Когда отменят карантин": Осадчая поделилась, что сделает после самоизоляции instagram.com/kosadcha

Фолловеры Кати уточнили в комментариях, почему они с Горбуновым не заказывают суши сейчас. На что Катя ответила, что все продукты, которые они сейчас покупают, проходят дополнительную термообработку.

"Когда отменят карантин": Осадчая поделилась, что сделает после самоизоляции instagram.com/kosadcha

Ранее мы писали, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов признались, хотят ли еще детей.

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