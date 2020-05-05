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"Какая талия": Миллиардерша Кайли Дженнер в кроп-топе похвасталась новым хобби

Комментариев: 1
Самая молодая миллиардерша показала, как играет в теннис брендовыми ракетками .

"Какая талия": Миллиардерша Кайли Дженнер в кроп-топе похвасталась новым хобби
instagram.com/kyliejenner

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Самая молодая миллиардерша бизнесвумен и бьюти-могул Кайли Дженнер в который раз удивила своих подписчиков эффектными кадрами. В Инстаграм девушка добавила несколько снимков с теннисного корта.

В кадре фигуристая красотка позирует в черных брюках и кроп-топе с лого всемирно известного бренда Gucci - наряд подчеркнул пышные бедра и тонкую талию Кайли. К слову, ракетка миллиардерши украшена логотипом того же бренда, что и одежда. Волосы знаменитость гладко расчесала на прямой пробор. 

🎾 🤍🤍🤍 hi, - коротко написала приветствие Кайли.

"Какая талия": Миллиардерша Кайли Дженнер в кроп-топе похвасталась новым хобби
instagram.com/kyliejenner

"Какая талия": Миллиардерша Кайли Дженнер в кроп-топе похвасталась новым хобби
instagram.com/kyliejenner

"Какая талия": Миллиардерша Кайли Дженнер в кроп-топе похвасталась новым хобби
instagram.com/kyliejenner

За несколько часов в Сети фото фигуристой красотки набрали более 8,5 млн. лайков и множество комментариев с комплиментами. 

Похоже, у девушки появилось новое приятное и полезное хобби, которое радует ее в карантин. 

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер поразила Сеть горячим видео в бикини. 

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Теги: Кайли Дженнер, бренд одежды, теннис
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
trgvm1    05.05.2020, 16:21
Оценка:  0
trgvm1
сперма негра творит чудеса вот мандовашка
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