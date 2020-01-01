Ведущий покорил Сеть забавными фото с 2-летним сыном и показал брекет-систему .

"Похож на сына": Остапчук засветил перемену во внешности на свежих фото instagram.com/vova_ostapchuk

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Популярный телеведущий, шоумен Владимир Остапчук во время карантина проводит много времени со своими детьми. Об этом свидетельствуют частые публикации с сыном и дочерью в соцсетях Остапчука. Так, на этот раз Владимир показал, как играет с 2-летним Эваном. Новые снимки шоумен выставил в Инстаграм. В кадре они с малышом дурачатся и радостно смеются.

Мальчики они всегда мальчики, - подписал фото Остапчук.

"Похож на сына": Остапчук засветил перемену во внешности на свежих фото instagram.com/vova_ostapchuk

"Похож на сына": Остапчук засветил перемену во внешности на свежих фото instagram.com/vova_ostapchuk

К слову, на нескольких фото внимание фолловеров привлекла, так сказать, новая деталь во внешности Владимира - в кадре он демонстрирует брекет-систему молочно-белого цвета. Ранее Остапчук уже упоминал, что у него были проблемы с зубами после неудачного лечения в нескольких стомат-клиниках - и теперь Владимир исправляет его последствия с помощью брекет-системы. Судя по откровенной демонстрации “брекетов“ в кадре - эта деталь абсолютно не мешает шоумену и, пожалуй, даже придает некую “изюминку“ его образу.

"Похож на сына": Остапчук засветил перемену во внешности на свежих фото instagram.com/vova_ostapchuk

Фолловеры пришли в восторг от новых фото Владимира и пошутили, что “он похож на сына -и не наоборот“.

Ранее мы писали, что Остапчук прокомментировал развод и новые отношения.

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