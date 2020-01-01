Модель показала свежие снимки, сделанные мужем, и архивный кадр, на котором позирует без одежды .

"Девушка-огонь": Ратаковски без стеснения обнажилась на фото instagram.com/emrata

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Американская супермодель Эмили Ратаковски продолжает наслаждаться самоизоляцией красиво. В Сеть эпатажная знаменитость то и дело выкладывает весьма откровенные домашние фото, чем, к слову, очень радует своих подписчиков.

На этот раз Эмрата также поделилась снимками в довольно пикантном домашнем наряде. Модель позирует, стоя на фоне освещенного окна, в легком коротком пеньюаре и с бокалом красного вина в руке. Похоже, Эмили в карантин не отказывает себе в удовольствии пропустить бокальчик еще до обеда. Фото, судя по подписи, сделал супруг девушки.

"Девушка-огонь": Ратаковски без стеснения обнажилась на фото instagram.com/emrata

"Девушка-огонь": Ратаковски без стеснения обнажилась на фото instagram.com/emrata

Поклонники отметили в комментариях, что Эмили горяча и прекрасна.

А чтобы фолловеры не забывали, что у Эмили прекрасная фигура - знаменитость напомнила об этом весьма откровенным кадром. Так, в Инста-сториз Ратаковски добавила эффектное фото, на котором позирует совершенно без одежды.

"Девушка-огонь": Ратаковски без стеснения обнажилась на фото instagram.com/emrata

Ранее мы писали, что Мишель Андраде покорила Сеть пикантным нарядом.

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