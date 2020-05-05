"Вот это роскошь!": Седокова похвасталась очень большим весенним букетом
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Кто как проводит время в карантине - а певица Анна Седокова не тратит его впустую. Артистка не только презентует новые откровенные клипы, но и ненавязчиво напоминает о них, выставляя эффектные фото.
Так, в Инстарам звезда показала снимок с огромным букетом пионов, дополнив кадр цитатой из песни “Грааль“, видео на которую презентовала на днях. Одета звезда в серую толстовку с капюшоном, а позирует на фоне вешалки с нарядами.
Не суди меня. Понимаю, что сложно , быть со мной невозможно ... #holygrail, - написала Седокова.
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Подписчики оценили эффектный кадр - и наделали Анне комплиментов в комментариях:
- Шикарный букет как Вы сами😍💫
- Пионы😍😍😍
- Прекрасная👍😂❤️
- Цветы 🌸🌸🌸
- Мои любимые цветы
- То чувство,когда у тебя аллергия на цветение......(мои глаза покинули чат🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣)
- На этой фотографии прекрасно всё 😻♥️🥰🥰🥰
- Безумно красивая ты🤍
- Какая роскошь, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Седокова очаровала снимком 3-летнего сына.
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