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"Вот это роскошь!": Седокова похвасталась очень большим весенним букетом

Комментариев: 3
Певица показала букет пионов и напомнила о новой песне "Грааль".

"Вот это роскошь!": Седокова похвасталась очень большим весенним букетом
instagram.com/annasedokova

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Кто как проводит время в карантине - а певица Анна Седокова не тратит его впустую. Артистка не только презентует новые откровенные клипы, но и ненавязчиво напоминает о них, выставляя эффектные фото.

Так, в Инстарам звезда показала снимок с огромным букетом пионов, дополнив кадр цитатой из песни “Грааль“, видео на которую презентовала на днях. Одета звезда в серую толстовку с капюшоном, а позирует на фоне вешалки с нарядами.

Не суди меня. Понимаю, что сложно , быть со мной невозможно ... #holygrail, - написала Седокова.

"Вот это роскошь!": Седокова похвасталась очень большим весенним букетом
instagram.com/annasedokova

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Подписчики оценили эффектный кадр - и наделали Анне комплиментов в комментариях:

  • Шикарный букет как Вы сами😍💫
  • Пионы😍😍😍
  • Прекрасная👍😂❤️
  • Цветы 🌸🌸🌸
  • Мои любимые цветы
  • То чувство,когда у тебя аллергия на цветение......(мои глаза покинули чат🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣)
  • На этой фотографии прекрасно всё 😻♥️🥰🥰🥰
  • Безумно красивая ты🤍
  • Какая роскошь, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Седокова очаровала снимком 3-летнего сына. 

 

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Теги: Анна Седокова, букет, пионы, цветы, бойфренды звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  05.05.2020, 14:45
Оценка:  0
гость
ПРЕДЛАГАЮ ПОСЕТИТЬ САЙТ БЕЛАРУСКОГО БЛОГГЕРА,
СУПЕР-ПОДЖИГАТЕЛЯ КАЦАПСКИХ ПЕРДАКОВ

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ЖИВЕ БЕЛАРУСЬ!!!!!!!!!!!!!
гость  (аноним)  05.05.2020, 14:45
Оценка:  0
гость
АНЯ, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  05.05.2020, 14:44
Оценка:  0
гость
А ЧЕГО ЭТА ПРОКАЦАПСКАЯ ПОТАСКУХА БЕЗ МАСКИ?
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