Певица показала букет пионов и напомнила о новой песне "Грааль".

"Вот это роскошь!": Седокова похвасталась очень большим весенним букетом instagram.com/annasedokova

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Кто как проводит время в карантине - а певица Анна Седокова не тратит его впустую. Артистка не только презентует новые откровенные клипы, но и ненавязчиво напоминает о них, выставляя эффектные фото.

Так, в Инстарам звезда показала снимок с огромным букетом пионов, дополнив кадр цитатой из песни “Грааль“, видео на которую презентовала на днях. Одета звезда в серую толстовку с капюшоном, а позирует на фоне вешалки с нарядами.

Не суди меня. Понимаю, что сложно , быть со мной невозможно ... #holygrail, - написала Седокова.

"Вот это роскошь!": Седокова похвасталась очень большим весенним букетом instagram.com/annasedokova

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Подписчики оценили эффектный кадр - и наделали Анне комплиментов в комментариях:

Шикарный букет как Вы сами😍💫

Пионы😍😍😍

Прекрасная👍😂❤️

Цветы 🌸🌸🌸

Мои любимые цветы

То чувство,когда у тебя аллергия на цветение......(мои глаза покинули чат🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣)

На этой фотографии прекрасно всё 😻♥️🥰🥰🥰

Безумно красивая ты🤍

Какая роскошь, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Седокова очаровала снимком 3-летнего сына.

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