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Тарабарова прокомментировала свои отношения с Дантесом

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Бывшие участники "Фабрики звезд" встречались 10 лет назад.
Тарабарова прокомментировала свои отношения с Дантесом
Тарабарова прокомментировала свои отношения с Дантесом
пресс-служба

Певица Светлана Тарабарова в прямом эфире в Инстаграм программы “Зірковий шлях“, которая выходит на канале “Украина“, рассказала о договоре с экс-бойфрендом.

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После появления интервью Дантеса, в котором он упомянул Светлану Тарабарову, певицу спросили о бывшем возлюбленном. Ведь стало известно, что много лет назад у них были отношения.

“Мы договорились с ним никогда никому не рассказывать. Он взял и рассказал, – улыбнувшись в прямом эфире, сказала Светлана Тарабарова. – Это же надо? Через 10 лет прилетело! Сейчас у нас друзья, компании разные. Когда встречаемся - конечно здороваемся. Но не более“

Во время прямого эфира Светлана Тарабарова спокойно отнеслась к вопросу о Владимире Дантесе.

“Он очень честный и искренний человек, и когда его спрашивают в глаза, Дантес не может солгать, – сказала Светлана Тарабарова. – Наверно, он не смог уйти от ответа.  Я не смотрела это интервью“.

Напомним, ранее Светлана Тарабарова рассказала, как часто ссорится с супругом.

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Теги: TARABAROVA, Владимир Дантес
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Источник: Ivona bigmir)net

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