Тарабарова прокомментировала свои отношения с Дантесом
Певица Светлана Тарабарова в прямом эфире в Инстаграм программы “Зірковий шлях“, которая выходит на канале “Украина“, рассказала о договоре с экс-бойфрендом.
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После появления интервью Дантеса, в котором он упомянул Светлану Тарабарову, певицу спросили о бывшем возлюбленном. Ведь стало известно, что много лет назад у них были отношения.
“Мы договорились с ним никогда никому не рассказывать. Он взял и рассказал, – улыбнувшись в прямом эфире, сказала Светлана Тарабарова. – Это же надо? Через 10 лет прилетело! Сейчас у нас друзья, компании разные. Когда встречаемся - конечно здороваемся. Но не более“
Во время прямого эфира Светлана Тарабарова спокойно отнеслась к вопросу о Владимире Дантесе.
“Он очень честный и искренний человек, и когда его спрашивают в глаза, Дантес не может солгать, – сказала Светлана Тарабарова. – Наверно, он не смог уйти от ответа. Я не смотрела это интервью“.
Напомним, ранее Светлана Тарабарова рассказала, как часто ссорится с супругом.
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