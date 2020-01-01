Супермодель 1990-х показала, как делает утренние косметические процедуры.

Без пластик: 54-летняя Кроуфорд без одежды показала, как "наводит красоту" instagram.com/cindycrawford

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Кто думает, что знаменитостям все дается легко, а ухоженный внешний вид можно приобрести, махнув волшебной палочкой, вернее - волшебной пачкой денег? Похоже, такой взгляд на вещи не всегда правильный. Например, супермодель 1990-х очаровательная Синди Кроуфорд прикладывает массу усилий, чтобы поддерживать свою красоту и отлично выглядеть в 54.

Знаменитость регулярно занимается спортом, не курит и почти не употребляет алкоголь, а также поддерживает кожу специальными питательными масками. Свой утренний “ритуал красоты“ знаменитость показала в Инстаграм. Звезда опубликовала фото, на котором появилась без одежды, завернутая в банное полотенце. Модель позирует, сидя на подоконнике и нанося на лицо маску специальной кисточкой.

Утренняя маска для лица, - подписала публикацию Кроуфорд.

Без пластик: 54-летняя Кроуфорд без одежды показала, как "наводит красоту" instagram.com/cindycrawford

К слову, в Сети ходило множество слухов о пластических операциях звезды - в свое время она, будто бы, вставила в скулы специальные имплантанты, а кроме того подтянула контур век. Однако сама Кроуфорд, комментируя свою внешность, частенько говорила, что “пластических операций ей не простит муж“.

Синди замужем за бизнесменом, владельцем ресторанов и ночных клубов Ранде Гербером с 1998-го. У них двое детей - 20-летний Пресли и 18-летняя Кайя. Первый брак Синди был с актером Ричардом Гиром - он продлился 4 года.

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