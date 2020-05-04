Певица показала, в каком наряде готовит кулинарные шедевры и пошутила по поводу критики в адрес супруга .

"Все, как вы хотели": Полякова сменила прическу из-за критики в Сети instagram.com/polyakovamusic

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Певица Оля Полякова не устает удивлять и радовать поклонников гранями своей яркой личности и разнообразными талантами. Так, звезда в карантин не только проводит онлайн тренировки и берет интервью у интересных личностей, но и готовит на своей кухне различные блюда - от пирогов и пасок до запеченного мяса и рыбы. К слову, к своему кулинарному влогу Полякова относится настолько серьезно, что даже временно изменила прическу и наряд в угоду зрителям.

Дело в том, что ранее звезду раскритиковали в комментариях за то, что она готовит с распущенными волосами - дескать, в еду попадет, что потом делать? Вначале "королева ночи" возмутилась и даже привселюдно высказала высказала свое "фе" - в одном из видео она сказала, мол, "мои волосы, мне их из еды и вынимать". Однако, в свежем выпуске своего кулинарного влога Полякова появилась уже с двумя аккуратными хвостиками-узелками, отметив, что выполнила все требования поклонников. Видео Оля выложила на своей странице в Инстаграм.

Я на кухне, волосы убраны - вас послушала. Оделась сегодня прилично - не в трусах, как видите, - написала Полякова.

"Все, как вы хотели": Полякова сменила прическу из-за критики в Сети instagram.com/polyakovamusic

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Кроме того, звезда отметила. что нарочно надела для готовки аккуратный наряд - блузу и джинсы старшей дочери Маши. Со слов звезды, у нее с дочкой и с мужем одинаковый размер одежды, потому Ольга попросила хейтеров впредь не отпускать колкие замечания по поводу "толстого супруга" звезды.

Так вот, для тех, кто говорит, что у меня старый толстый и лысый муж - из всего вышеперечисленного он только лысый, - заявила Полякова.

На заднем фоне младшая дочь артистки Алиса также заступилась за отца и пообещала, что все. кто называют ее папу старым, - будут иметь дело лично с ней.

"Все, как вы хотели": Полякова сменила прическу из-за критики в Сети instagram.com/polyakovamusic

К слову, новый кулинарный шедевр, который приготовила Полякова в "аккуратном наряде" и с "безопасной" прической - это рыба на соли и картофельный гратен. Всем, желающим повторить, - срочно смотреть влог артистки:

Рыба, запеченная в соли и картофельный гратен



Вы с легкостью сможете запечь такую рыбу дома. Не пугайтесь огромному количеству соли! Вкус блюда от этого станет только лучше. Попробуйте! А в качестве гарнира к рыбе - нежнейший картофельный гратен, - написала Полякова под видео.

За несколько часов видеорецепт Поляковой набрал более 230 тыс. просмотров.

Ранее мы писали, что Википедия изменила возраст Оли Поляковой.

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