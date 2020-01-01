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Леся Никитюк поделилась домашними кадрами в откровенном топе

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Ведущая запостила фото с букетом сирени.
Леся Никитюк поделилась домашними кадрами в откровенном топе
Леся Никитюк поделилась домашними кадрами в откровенном топе

Популярная украинская ведущая, звезда Нового канала Леся Никитюк продолжает делиться с подписчиками новыми снимками, которые она сделала дома в Хмельницком.

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Так, на этот раз артистка решила сделать фотосессию с букетом сирени. На своей странице в Инстаграм Леся опубликовала кадры, где она запечатлена в откровенном белом топе с длинными рукавами и серых штанах. Свой образ она дополнила цепочкой и сережками. В руках Леся держала вазу с сиренью.

В описании к свежим кадрах ведущая призналась, что обожает этот цветок и написала несколько интересных фактов о данном растении.

“Обожнюю бузок) Бузок символізує першу любов, невинність і чистоту. Букет бузку, подарований дівчині, може говорити про любов і прихильність💜 Завдяки своїй витривалості ця квітка вважається ще й символом сильного характеру. Признавайтесь дЄвочки хто вірив в легенду і їв ці прекрасні квіти?😆“, - написала Никитюк.

Леся Никитюк поделилась домашними кадрами в откровенном топе
Леся Никитюк поделилась домашними кадрами в откровенном топе
Скриншот

Леся Никитюк поделилась домашними кадрами в откровенном топе
Леся Никитюк поделилась домашними кадрами в откровенном топе
Скриншот

Напомним, ранее Леся Никитюк в коротких шортах похвасталась кулинарными навыками.

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: Ivona bigmir)net

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