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Как в последний раз: участницы разных сезонов "Від пацанки до панянки" подрались в грязи

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"Пацанка" из четвертого сезона Настя #Мивина дралась в грязи с «пацанкой» из второго сезона Таней "Халк".
Как в последний раз: участницы разных сезонов «Від пацанки до панянки» подрались в грязи
Как в последний раз: участницы разных сезонов «Від пацанки до панянки» подрались в грязи
пресс-служба

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На двенадцатой неделе обучения в Школе леди устроили битву сезонов, на которую пригласили бывших участниц реалити Нового канала. Атмосфера и до этого была напряженной, а девушкам предложили еще и побороться друг против друга в грязи!

– Мы решили устроить ученицам проверку, – объясняет заместитель директора Школы леди Екатерина Виноградова. – Хотели убедиться, научились ли они проводить границу между игрой и агрессией. Могут ли в нужный момент сказать себе: «Все, остановись».

Как в последний раз: участницы разных сезонов «Від пацанки до панянки» подрались в грязи
Как в последний раз: участницы разных сезонов «Від пацанки до панянки» подрались в грязи
пресс-служба

Настоящая борьба разгорелась между Анастасией #Мивиной Иваненко, которая представляла четвертый сезон, и Татьяной «Халк» Коцюбой из второго. Все три раунда девушки стойко соревновалась, кто сильнее, и не собирались уступать друг другу.

– Я видела в глазах Насти #Мивины злость, – говорит одноклассница «пацанки» Виктория #Боксерша Алехина. – Она хотела показать всем, насколько крутая. Это не был спортивный интерес, это была настоящая агрессия.

Как в последний раз: участницы разных сезонов «Від пацанки до панянки» подрались в грязи
Как в последний раз: участницы разных сезонов «Від пацанки до панянки» подрались в грязи
пресс-служба

– Они боролись-боролись. и в какой-то момент Настя #Мивина начала душить Таню «Халк», – делится наблюдениями победительница первого сезона «Від пацанки до панянки» (Новый канал) Галя Полудневич.

Но «пацанка» Анастасия #Мивина Иваненко все отрицает – она профессиональная спортсменка, играет за сборную Украины по регби и умеет контролировать агрессию.

– Девушки хотят сделать из меня крайнюю, – говорит она. – Я занималась греплингом (спортивное единоборство, – прим.ред.), вольной борьбой. Поэтому кто-кто, а я умею контролировать свой гнев. Кроме того, после каждого раунда повторяла девушкам: «Не волнуйтесь, я все контролирую». Я не душила Таню, это был боевой элемент.

 Смотрите уже реалити «Від пацанки до панянки» каждый понедельник в 19:00 на Новом канале!

Ранее мы писали, кто покинул выпуск в этот понедельник. 

 

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Теги: від пацанки до панянки
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ANDREICH    05.05.2020, 12:27
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ANDREICH
від пердянки до гавнянки
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