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"Миша, да ты пушка!": Мишель Андраде подразнила поклонников пикантным нарядом

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Девушка выставила фото в пиджаке и топе бельевого типа - Сеть пришла в восторг.

"Миша, да ты пушка!": Мишель Андраде подразнила поклонников пикантным нарядом
instagram.com/mishvirmish

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Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде очаровала поклонников эффектным фото в смелом наряде. В Инстаграм юная звезда добавила снимок, на котором позирует в светлом брючном костюме с расстегнутым пиджаком. По верхней одеждой на Мишель надето только стилизированное белье в тон. Образ певицы дополняет прическа с собранными на затылке волосами и легкий макияж. Девушка в кадре задумчиво смотрит в сторону.

Когда узнал что карантин продлили... )), - написала певица.

"Миша, да ты пушка!": Мишель Андраде подразнила поклонников пикантным нарядом
instagram.com/mishvirmish

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Подписчики отметили, что они очарованы образом Мишель и назвали ее "пушкой":

  • Скажу что Миша на фото пушка 😂😉
  • Шикарная😍😘❤️
  • Просто💣
  • Малышкаа😍😍😍💘
  • Череда эмоций
  • Вы очень красивая❤️
  • 😍🔥 my love, - написали в Сети.

Также фолловеры поделились своими мыслями о продлении карантина.

Ранее мы писали, что Мишель Андраде в дизайнерском наряде очаровала Сеть.

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Теги: Мишель Андраде, откровенные наряды звезд, наряды звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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