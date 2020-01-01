Девушка выставила фото в пиджаке и топе бельевого типа - Сеть пришла в восторг.

"Миша, да ты пушка!": Мишель Андраде подразнила поклонников пикантным нарядом instagram.com/mishvirmish

Читай также: Срочно в плейлист: Мишель Андраде и T-Fest выпустили провокационный хит "PAPI"

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде очаровала поклонников эффектным фото в смелом наряде. В Инстаграм юная звезда добавила снимок, на котором позирует в светлом брючном костюме с расстегнутым пиджаком. По верхней одеждой на Мишель надето только стилизированное белье в тон. Образ певицы дополняет прическа с собранными на затылке волосами и легкий макияж. Девушка в кадре задумчиво смотрит в сторону.

Когда узнал что карантин продлили... )), - написала певица.

"Миша, да ты пушка!": Мишель Андраде подразнила поклонников пикантным нарядом instagram.com/mishvirmish

Читай также: "Свистите на здоровье!" – Michelle Andrade рассказала, как привлечь удачу

Подписчики отметили, что они очарованы образом Мишель и назвали ее "пушкой":

Скажу что Миша на фото пушка 😂😉

Шикарная😍😘❤️

Просто💣

Малышкаа😍😍😍💘

Череда эмоций

Вы очень красивая❤️

😍🔥 my love, - написали в Сети.

Также фолловеры поделились своими мыслями о продлении карантина.

Ранее мы писали, что Мишель Андраде в дизайнерском наряде очаровала Сеть.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.