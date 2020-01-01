"Миша, да ты пушка!": Мишель Андраде подразнила поклонников пикантным нарядом
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Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде очаровала поклонников эффектным фото в смелом наряде. В Инстаграм юная звезда добавила снимок, на котором позирует в светлом брючном костюме с расстегнутым пиджаком. По верхней одеждой на Мишель надето только стилизированное белье в тон. Образ певицы дополняет прическа с собранными на затылке волосами и легкий макияж. Девушка в кадре задумчиво смотрит в сторону.
Когда узнал что карантин продлили... )), - написала певица.
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Подписчики отметили, что они очарованы образом Мишель и назвали ее "пушкой":
- Скажу что Миша на фото пушка 😂😉
- Шикарная😍😘❤️
- Просто💣
- Малышкаа😍😍😍💘
- Череда эмоций
- Вы очень красивая❤️
- 😍🔥 my love, - написали в Сети.
Также фолловеры поделились своими мыслями о продлении карантина.
Ранее мы писали, что Мишель Андраде в дизайнерском наряде очаровала Сеть.
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