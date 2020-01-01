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Ким Кардашьян удивила новой фотосессией в образе змеи

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Светская львица перекрасила волосы в змеиный принт.
Ким Кардашьян удивила новой фотосессией в образе змеи
Ким Кардашьян удивила новой фотосессией в образе змеи

Звезда реалити-шоу, модель, бизнесвумен и светская львица Ким Кардашьян продолжает экспериментировать с образами. Так, на этот раз для новой фотосессии знаменитость перевоплотилась в змею.

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На странице Ким в Инстаграм появились два снимка, где она позирует в топе и юбке со змеиной коже. Свои ногти и волосы Кардашьян также украсила змеиным принтом. Свой образ она дополнила ярким макияжем с акцентом на глаза.

“Ядовитая“, - подписала кадры 39-летняя телезвезда.

Напомним, ранее Ким Кардашьян запостила редкое селфи со знаменитыми сестрами.

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Теги: Ким Кардашьян
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Источник: Ivona bigmir)net

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