Участница команды Дана Балана выставила кадры из профессиональной фотосессии.

"Как кукла": Суперфиналистка "Голоса"-10 Индира Едильбаева показала эффектные фото instagram.com/indi_edilbayeva

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Суперфиналистка 10 сезона вокального талант-шоу “Голос страны“ Индира Едильбаева поделилась, что в первую очередь сделает, выйдя из карантина. В Инстаграм девушка опубликовала новый пост, в котором призналась, что как только власти Казахстана отменят режим самоизоляции из-за коронавируса, она поедет в горы.

Публикацию девушка дополнила эффектным фото, на котором позирует в синем полосатом костюме пижамного типа, поверх которого надето бледно-розовое полупальто.

Выйду из карантина и первым делом, поеду в горы. Не думала никогда, что так сильно буду скучать по горам, хотя я ни разу не совершала походы на разные пики) подумываю об этом серьезно (но это не точно:)! Нам так повезло жить посреди величественной природы 🏔, - написала Индира.

"Как кукла": Суперфиналистка "Голоса"-10 Индира Едильбаева показала эффектные фото instagram.com/indi_edilbayeva

Кроме того, в Инста-сториз Индира добавила кадр из профессиональной фотосессии, на котором появилась в соблазнительном образе, одетая в коротенькое платье и шубу с пышным мехом.

"Как кукла": Суперфиналистка "Голоса"-10 Индира Едильбаева показала эффектные фото instagram.com/indi_edilbayeva

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К слову, кадры из этого фотосета артистки появились на страничке фотографа еще в конце 2019 и набрали множество лайков и восторженных комментариев. Так, пользователи Сети назвали Индиру “красавицей“, “королевой в мехах“ и “настоящей куклой“.

"Как кукла": Суперфиналистка "Голоса"-10 Индира Едильбаева показала эффектные фото instagram.com/ilyahat

"Как кукла": Суперфиналистка "Голоса"-10 Индира Едильбаева показала эффектные фото instagram.com/ilyahat

"Как кукла": Суперфиналистка "Голоса"-10 Индира Едильбаева показала эффектные фото instagram.com/ilyahat

"Как кукла": Суперфиналистка "Голоса"-10 Индира Едильбаева показала эффектные фото instagram.com/ilyahat

Напомним, что Индира Едильбаева вышла в суперфинал украинского “Голоса“ от команды Дана Балана. Во втором туре заключительного этапа 10 сезона она - по итогам зрительских голосов - проиграла 18-летнему Роману Сасанчину.

Ранее мы писали, что Индира Едильбаева написала, что думает о победе Романа Сасанчина.

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