Яркая: Эпатажная модель София Хаджипантели кардинально сменила имидж
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Эпатажная греческая модель София Хаджипантели, говоря о которой, частенько вспоминают ее яркую отличительную черту - густые сросшиеся брови, снова кардинально сменила имидж. Своенравная красотка постриглась и перекрасила волосы в несколько цветов - от голубоватого до бирюзового. Теперь прическа звезды выглядит пышно и ярко.
В Инстаграм модель добавила фото, на котором сделала свой образ еще более пестрым, надев алую блузу в горошек и светлые брюки с разноцветными пятнами.
Вскоре в моем доме не останется пятен, которые бы я еще не фотографировала 😅, - пошутила София.
К слову, поклонники звезды с удовольствием воспринимают ее "карантинные" эксперименты со внешностью - и щедро оставляют комментарии с комплиментами.
Ранее мы писали, что София Хаджипантели покрасила брови в синий.
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