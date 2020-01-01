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Яркая: Эпатажная модель София Хаджипантели кардинально сменила имидж

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Девушка, которую узнают по густым сросшимся бровям, перекрасила волосы в необычный цвет .

Яркая: Эпатажная модель София Хаджипантели кардинально сменила имидж
Яркая: Эпатажная модель София Хаджипантели кардинально сменила имидж
instagram.com/sophiahadjipanteli

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Эпатажная греческая модель София Хаджипантели, говоря о которой, частенько вспоминают ее яркую отличительную черту - густые сросшиеся брови, снова кардинально сменила имидж. Своенравная красотка постриглась и перекрасила волосы в несколько цветов - от голубоватого до бирюзового. Теперь прическа звезды выглядит пышно и ярко.

В Инстаграм модель добавила фото, на котором сделала свой образ еще более пестрым, надев алую блузу в горошек и светлые брюки с разноцветными пятнами.

Вскоре в моем доме не останется пятен, которые бы я еще не фотографировала 😅, - пошутила София.

Яркая: Эпатажная модель София Хаджипантели кардинально сменила имидж
Яркая: Эпатажная модель София Хаджипантели кардинально сменила имидж
instagram.com/sophiahadjipanteli

Яркая: Эпатажная модель София Хаджипантели кардинально сменила имидж
Яркая: Эпатажная модель София Хаджипантели кардинально сменила имидж
instagram.com/sophiahadjipanteli

К слову, поклонники звезды с удовольствием воспринимают ее "карантинные" эксперименты со внешностью - и щедро оставляют комментарии с комплиментами.

Ранее мы писали, что София Хаджипантели покрасила брови в синий. 

 

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Теги: София Хаджипантели, прически звезд, цвет волос
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Источник: IVONА bigmir)net

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