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"Википедия изменила мою дату рождения": Полякова призналась, сколько ей лет

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Украинская певица заявила, что в интернет-энциклопедии "Википедии" солгали о ее возрасте.
"Википедия изменила мою дату рождения": Полякова призналась, сколько ей лет
"Википедия изменила мою дату рождения": Полякова призналась, сколько ей лет
instagram.com/polyakovamusic

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Известная украинская исполнительница, актриса и ведущая Оля Полякова рассекретила свой настоящий возраст. Так, во время прямого эфира с солисткой дуэта “НеАнгелы“ Славой Каминской артистка заявила, что полтора месяца назад интернет-энциклопедия “Википедия“ изменила ее дату рождения.

“Википедия“ какого-то хрена изменила мою дату рождения месяца полтора назад. Никакие документы нотариально подтвержденные, которые мы им высылаем, на них не действуют. Ну, пусть будет так“, - рассказала Полякова.

Исполнительница сказала, что родилась в 1984 году, а на Википедии в качестве даты рождения Оли указано 17 января 1979 года.

Напомним, ранее Полякова призналась, что болела коронавирусом.

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Теги: Оля Полякова
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Источник: Ivona bigmir)net

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MNI1957    04.05.2020, 18:21
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