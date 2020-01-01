Голливудская звезда Эми Адамс впервые показала фото со свадьбы
Известная американская актриса, шестикратная номинантка на “Оскар“ Эми Адамс поделилась с поклонниками радостной новостью. 2 мая она и ее супруг, актер и художник Даррен Ле Галло отпраздновали пятую годовщину свадьбы.
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По случаю праздника супруги впервые показали фанам фотографии из закрытой свадебной церемонии в Калифорнии. Так, на странице Эми в Инстаграм появился кадр, где актриса в белоснежном платье с оголенными плечами обнимает любимого. Рядом с молодоженами позирует их дочь Авиана, которая родилась за 5 лет до официальной свадьбы звездных родителей.
“Я так счастлива, что мы празднуем нашу 5-летнюю годовщину @darrenlegallo, ты мое любимое место. Люблю тебя. Люблю нашу семью“, - написала Адамс.
Даррен также разместил в своем аккаунте свадебный снимок. На черно-белом фото Эми позировала в фате.
Сегодня исполнилось 5 лет, как я жениться на моей лучшей подруге. Это безумие, как быстро проходит время - почти 18 лет с тех пор, как мы начали встречаться. Я уважаю и обожаю невероятного человека, которым ты являешся“, - подписал редкий кадр Ле Галло.
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