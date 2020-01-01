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Голливудская звезда Эми Адамс впервые показала фото со свадьбы

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Звезда сериала "Острые предметы" и ее муж Даррен Ле Галло отметили пятую годовщину свадьбы.
Голливудская звезда Эми Адамс впервые показала фото со свадьбы
Голливудская звезда Эми Адамс впервые показала фото со свадьбы
GettyImages

Известная американская актриса, шестикратная номинантка на “Оскар“ Эми Адамс поделилась с поклонниками радостной новостью. 2 мая она и ее супруг, актер и художник Даррен Ле Галло отпраздновали пятую годовщину свадьбы.

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По случаю праздника супруги впервые показали фанам фотографии из закрытой свадебной церемонии в Калифорнии. Так, на странице Эми в Инстаграм появился кадр, где актриса в белоснежном платье с оголенными плечами обнимает любимого. Рядом с молодоженами позирует их дочь Авиана, которая родилась за 5 лет до официальной свадьбы звездных родителей.

“Я так счастлива, что мы празднуем нашу 5-летнюю годовщину @darrenlegallo, ты мое любимое место. Люблю тебя. Люблю нашу семью“, - написала Адамс.

Эми Адамс впервые показала фото со свадьбы
Эми Адамс впервые показала фото со свадьбы
Скриншот

Даррен также разместил в своем аккаунте свадебный снимок. На черно-белом фото Эми позировала в фате.

Сегодня исполнилось 5 лет, как я жениться на моей лучшей подруге. Это безумие, как быстро проходит время - почти 18 лет с тех пор, как мы начали встречаться. Я уважаю и обожаю невероятного человека, которым ты являешся“, - подписал редкий кадр Ле Галло.

Эми Адамс впервые показала фото со свадьбы
Эми Адамс впервые показала фото со свадьбы
Скриншот

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Теги: Эми Адамс
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Источник: Ivona bigmir)net

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